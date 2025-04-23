Ціни почнуть істотно знижуватися: українцям сказали, коли подешевшають продукти

Зараз в Україні ціна зростає саме на дешевий сегмент продуктів.

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Падіння цін на продукти в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

Овочі в Україні подешевшають наприкінці травня - на початку червня

Наразі підвищення цін на овочі є сезонним

На ціни також впливає співвідношення попиту і пропозиції

Ціни на овочі борщового набору будуть доволі високими до початку поставок місцевих овочів нового врожаю. Здешевлення варто очікувати наприкінці травня - на початку червня. Про це заявив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі Громадського радіо.

"Така ситуація триватиме до того моменту, поки не почнуться перші поставки з відкритого ґрунту з нашої території овочів нинішнього врожаю. Як правило, це кінець травня - початок червня. Тоді ціни починають істотно знижуватися", - наголосив він. відео дня

За його словами, підвищення цін на овочі сезонне, тому що закінчуються залишки врожаю 2024 року, який був дуже слабкий, а попит залишався більш-менш стійкий.

Експерт також додав, що ціна зростає саме на дешевий сегмент продуктів.

"Ціна - це співвідношення попиту і пропозиції. Попит формується специфічним чином. У нас завжди середній клас сидів у дорогому сегменті продуктів харчування. Є такі дослідження, які кажуть, що чим ми багатші, тим більше їмо м'яса і молокопродуктів, чим бідніші, тим більше їмо хліба і картоплі. У зв'язку з падінням реальних доходів населення, середній клас, який не економив на продуктах і сидів у дорожчому сегменті, починає переходити в дешевий сегмент продуктів. Овочі, хліб, макарони, крупи. У тому сегменті і так були присутні малозабезпечені верстви населення. У нас виявляється ситуація, коли середній клас разом із малозабезпеченими верствами населення створює додатковий попит на дешевий сегмент", - підкреслив Пендзин.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, цього року ціна на свинячий ошийок зросла майже на 42 гривні за кілограм, що зумовлено загальним підвищенням інфляції, зменшенням поголів'я свійської худоби та високими витратами на корми.

Водночас, в Україні спостерігається зниження цін на тепличні огірки. Знижувальну цінову динаміку у цьому сегменті представники тепличних комбінатів пояснюють суттєвим зниженням попиту. При цьому пропозиція огірка на ринку продовжує стрімко зростати.

Крім того, міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль заявив, що у травні може відбутися нове зниження цін на яйця.

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Хто такий Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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