Ціна стрімко 'летить' вгору: в Україні дорожчає популярний продукт

Сировина для сиру вже подорожчала більш ніж на 40%.

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Ціни на сир / колаж: Главред, фото: pixabay

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В Україні зростають ціни на сир

У грудні виробники планують збільшити ціну на 10%

Собівартість імпортного сиру нижча, ніж в українського

Ціни на вітчизняний сир в Україні знову зростають. За словами виробників, все це пов’язано з постійним подорожчання молочної сировини. Про це пише видання Infagro.

Зазначається, що більша частина виробників у грудні планують збільшити ціну на сири відразу на 10%.

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Водночас, торговельні мережі неохоче йдуть на поступки постачальникам.

"У ситуації, що склалася, сироварам доведеться поки що акумулювати збитки, тому що сировина вже подорожчала більш ніж на 40%", - йдеться в повідомленні.

Варто підкреслити, що собівартість імпортного сиру нижча, ніж в українського продукту, тому можна очікувати, що перед святами європейські виробники займуть більшу частину українського ринку.

Сир / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні помітно зросли ціни на тепличні помідори. Наразі тепличні помідори продаються за ціною 80-90 грн/кг ($1,92-2,16/кг), що на 13% вище порівняно з кінцем минулого тижня.

Також відомо, що в Україні до кінця року зростатиме ціна на різні види хліба. Це відбувається через підвищення вартості на сировину, енергоносії та логістику.

Крім того, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін заявив, що з часом високий попит на товари перед зимовими святами може спричинити підвищення цін.

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Що відомо про Infagro? Infagro - проект, який стосується економіки молочної галузі, особливостей її функціонування, взаємозв'язку з іншими галузями економіки. Він допомагає допитливим споживачам молочної продукції орієнтуватися в особливостях молочної галузі України, дізнаватися про її проблеми, досягнення, вплив на інші сектори економіки країни та залежність від світового молочного ринку.

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