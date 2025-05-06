Ціла таблиця Менделєєва: у магазинному торті за 300 гривень нарахували 18 Е-шок

Історія викликає неабияке занепокоєння, адже десерти часто купуються для найбільших любителів поласувати солодким - дітей.

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В магазинному торті виявлено аж 18 "Е"-харчових добавок / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Про що мова:

Українка знайшла велику кількістю Е-добавок у магазинному торті

Низка "Е"-добавок можуть викликати різні негативні наслідки для здоров'я

Небезпечні добавки, заборонені в ЄС, вільно використовуються в Україні

Українці обурені харчовим складом, на перший погляд, смачного, а насправді небезпечного десерту. Так, у магазинному торті нарахували аж 18 Е-шок. Що цікаво, небезпечні ласощі коштують не дешево - ціна торта сягнула 355 грн, а за такі гроші хотілося б отримати більш натуральний продукт. Фото торта та етикетки надіслала Главреду читачка Анастасія С.

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Важливо знати, що деякі харчові добавки мають не просто накопичувальну дію і знижують імунітет людини. Вони сприяють появі харчової алергії, значно підвищують частоту виникнення гіпертонії, а також ожиріння з діабетом. Тому перед придбанням того або іншого продукту зупиніться на пару секунд і не лінуйтеся витратити час для прочитання етикетки зі складом.

Що означає буква "Е" у кодуванні харчових добавок?

Харчові Е-добавки використовуються, щоб покращити смак, запах, колір продуктів та продовжити їх свіжість. Медичні джерела розрізняють безпечні та шкідливі види цих речовин.

Існує система оцінки допустимої щоденної норми споживання для кожної добавки, і в якісних продуктах ця норма не повинна бути перевищена.

На етикетках вони позначаються літерою "Е" з різними цифровими кодами, що вказують на їхню функцію: барвники (Е100-182), консерванти (Е200-299), антиоксиданти (Е300-399), стабілізатори (Е400-499), емульгатори (Е500-599), підсилювачі смаку та аромату (Е600-699), а також інші (Е900-1105).

Які "Е"-добавки можна вживати?

Не всі "Е" є шкідливими. Як пояснюють експерти Greenpost, натуральні, такі як барвник з куркуми (Е100) або загущувач з водоростей агар-агар (Е406), зазвичай безпечні, якщо немає індивідуальної алергії.

Ідентичні натуральним добавки, хоч і виробляються штучно (наприклад, оцет Е260 чи каротини Е160), можуть містити залишки виробництва.

Не варто плутати "Е"-добавки з вітаміном Е, який у складі зазначається саме як "вітамін E".

Які "Е"-добавки є шкідливими?

Сімейний лікар Володимир Голокоз розповів на своїй сторінці в Instagram, які харчові добавки в жодному разі не можна вживати:

Е952 (цикламат натрію): Підсолоджувач, що при розщепленні може ставати токсичним. Дослідження пов'язують його з ризиком раку сечового міхура. В Україні дозволений.

Підсолоджувач, що при розщепленні може ставати токсичним. Дослідження пов'язують його з ризиком раку сечового міхура. В Україні дозволений. Е222 (гідросульфат натрію): Консервант, що може викликати алергічні реакції та проблеми зі шлунково-кишковим трактом при великих концентраціях. В Україні дозволений, але в ЄС вважається небезпечною речовиною.

Консервант, що може викликати алергічні реакції та проблеми зі шлунково-кишковим трактом при великих концентраціях. В Україні дозволений, але в ЄС вважається небезпечною речовиною. Е211 (бензоат натрію): Консервант, що міститься в деяких ягодах і фруктах. Може накопичуватися в організмі, а тривалий вплив бензолу пов'язують з лейкемією та проблемами з нирками й печінкою. Дозволений в Україні.

Консервант, що міститься в деяких ягодах і фруктах. Може накопичуватися в організмі, а тривалий вплив бензолу пов'язують з лейкемією та проблемами з нирками й печінкою. Дозволений в Україні. Е131 (синій патентований V): Барвник, що може спричиняти розлади шлунково-кишкового тракту, алергії, гіперактивність та інші реакції. Заборонений у деяких країнах, але дозволений в Україні.

Барвник, що може спричиняти розлади шлунково-кишкового тракту, алергії, гіперактивність та інші реакції. Заборонений у деяких країнах, але дозволений в Україні. Е110 ("захід сонця"): Барвник, що може викликати алергічні реакції, нудоту, гіперактивність у дітей та інші проблеми. Заборонений у ряді країн, але дозволений в Україні.

Барвник, що може викликати алергічні реакції, нудоту, гіперактивність у дітей та інші проблеми. Заборонений у ряді країн, але дозволений в Україні. Е122 (азорубін, кармуазин): Червоний барвник, який у деяких країнах вважається канцерогеном. Заборонений у багатьох країнах, але дозволений в Україні.

Червоний барвник, який у деяких країнах вважається канцерогеном. Заборонений у багатьох країнах, але дозволений в Україні. Е124 (понсо 4R, пунсовий 4R): Барвник, що в деяких країнах вважається канцерогеном і заборонений. Дозволений в Україні.

Виглядає доволі цинічно, що низка дійсно небезпечних харчових добавок, які в ЄС або суворо лімітовані, або взагалі заборонені через потенційні ризики для здоров'я, продовжують вільно використовуватися українськими виробниками.

Нутриціологиня і food-експерт Аня Чу на своїй сторінці в Instagram радить мінімізувати кількість шкідливих харчових добавок у раціоні.

"Ризикувати чи ні своїм здоров'ям – вибір кожного, але відповідальність за дітей – лежить на батьках. Намагайтеся уважно читати склад продуктів, які потрапляють до дітей", - заявила вона.

Продукти харчування в Україні - останні новини про ціни

Як повідомляв Главред, в Україні ціни на полуницю рекордно ростуть. Середній показник по супермаркетах на момент травня — приблизно 398,58 грн/кг, що помітно вище за квітневу вартість.

А ось на ринках Закарпаття наразі кілограм свіжої полуниці коштує від 120 до 150 грн. За словами продавців, попри те, що у найближчі тижні очікується здешевлення, однак дешевої ягоди не буде.

А от ціни на ранні овочі та фрукти в Україні полетіли вниз. Спад пов'язаний з погіршенням якості збереженої капусти та збільшенням пропозиції ранньої продукції.

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