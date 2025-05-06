Коли чекати підвищення податків в Україні: у Верховній Раді дали відповідь

Гетманцев наголосив на складності важливого законопроєкту та необхідності його прийняття.

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В ВР розповіли про підготовку до важливих фінансових змін / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключове:

Гетманцев повідомив про підготовку законопроєкту щодо впровадження європейської директиви DAC7

Законопроєкт передбачає зміни в оподаткуванні доходів фізичних осіб, але їх впровадження відкладено до завершення воєнного стану

В Україні хочуть реформувати систему публічних фінансів - голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про підготовку складного законодавчого акта, який найближчим часом подадуть на розгляд Верховної Ради. Йдеться про впровадження європейської директиви DAC7, що зобов’язує цифрові платформи надавати інформацію про продавців, які використовують ці сервіси.

"Це складний законопроєкт, який ми опрацюємо і будемо намагатися прийняти, якщо знову ж таки встигнемо, бо бачите, як карколомно розгортаються події", — зазначив народний депутат в інтерв’ю виданню "Главком". відео дня

Крім цього, Гетманцев акцентував увагу на масштабній реформі у сфері державних фінансів, яку планують реалізувати до 2030 року. Згідно з Національною стратегією доходів, Уряд детально розробив план дій.

Перетворення проходитимуть у два етапи:

Упровадження цифрових технологій, підвищення рівня довіри, а також модернізація податкових та митних органів;

Глибока трансформація податкової системи загалом.

"Там зокрема чітко написано, які зміни плануються в реформі оподаткування доходів фізичних осіб. Але все це буде після воєнного стану", — підкреслив Гетманцев.

Гетманцев заспокоїв, що поточна каденція парламенту не планує підвищення податків, зокрема ПДВ. За його словами, такі кроки можуть бути лише після виборів, які проведуть у мирний час, і рішення щодо цього вже ухвалюватиме наступний склад Верховної Ради.

Податки в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, за даними Forbes, Україні радять підвищити податки з 2026 року. Представники МВФ рекомендували Україні перейти на прогресивну шкалу оподаткування.

Також і сам Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтверджував, що вже наступного - 2026 року прогнозується невизначеність через розрив у зовнішньому фінансуванні, що може призвести до перегляду податкової бази.

Окрім цього, Кабінет міністрів схвалив законопроект, який передбачає оподаткування доходів, отриманих від діяльності на цифрових платформах на кшталт Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka.

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