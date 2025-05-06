Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Коли чекати підвищення податків в Україні: у Верховній Раді дали відповідь

Даяна Швець
6 травня 2025, 17:37
194
Гетманцев наголосив на складності важливого законопроєкту та необхідності його прийняття.
Верховная Рада, деньги
В ВР розповіли про підготовку до важливих фінансових змін / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключове:

  • Гетманцев повідомив про підготовку законопроєкту щодо впровадження європейської директиви DAC7
  • Законопроєкт передбачає зміни в оподаткуванні доходів фізичних осіб, але їх впровадження відкладено до завершення воєнного стану

В Україні хочуть реформувати систему публічних фінансів - голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про підготовку складного законодавчого акта, який найближчим часом подадуть на розгляд Верховної Ради. Йдеться про впровадження європейської директиви DAC7, що зобов’язує цифрові платформи надавати інформацію про продавців, які використовують ці сервіси.

"Це складний законопроєкт, який ми опрацюємо і будемо намагатися прийняти, якщо знову ж таки встигнемо, бо бачите, як карколомно розгортаються події", — зазначив народний депутат в інтерв’ю виданню "Главком".

відео дня

Крім цього, Гетманцев акцентував увагу на масштабній реформі у сфері державних фінансів, яку планують реалізувати до 2030 року. Згідно з Національною стратегією доходів, Уряд детально розробив план дій.

Перетворення проходитимуть у два етапи:

  • Упровадження цифрових технологій, підвищення рівня довіри, а також модернізація податкових та митних органів;
  • Глибока трансформація податкової системи загалом.

"Там зокрема чітко написано, які зміни плануються в реформі оподаткування доходів фізичних осіб. Але все це буде після воєнного стану", — підкреслив Гетманцев.

Гетманцев заспокоїв, що поточна каденція парламенту не планує підвищення податків, зокрема ПДВ. За його словами, такі кроки можуть бути лише після виборів, які проведуть у мирний час, і рішення щодо цього вже ухвалюватиме наступний склад Верховної Ради.

Податки в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, за даними Forbes, Україні радять підвищити податки з 2026 року. Представники МВФ рекомендували Україні перейти на прогресивну шкалу оподаткування.

Також і сам Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтверджував, що вже наступного - 2026 року прогнозується невизначеність через розрив у зовнішньому фінансуванні, що може призвести до перегляду податкової бази.

Окрім цього, Кабінет міністрів схвалив законопроект, який передбачає оподаткування доходів, отриманих від діяльності на цифрових платформах на кшталт Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka.

Більше економічних новин:

Что таке Державна податкова служба України?

Державна податкова служба України — центральний орган виконавчої влади у сфері податків в Україні, повідомляє "Вікіпедія".

Служба реалізує:

  • державну податкову політику;
  • державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
  • державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

податкова Верховна Рада податки налогообложение податківці налогоплательщики Податковий кодекс податкова служба
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Ціла таблиця Менделєєва: у магазинному торті за 300 гривень нарахували 18 Е-шок

Ціла таблиця Менделєєва: у магазинному торті за 300 гривень нарахували 18 Е-шок

18:30Економіка
Чому Україна не буде бити по Москві 9 травня та може обрати інші цілі - WP

Чому Україна не буде бити по Москві 9 травня та може обрати інші цілі - WP

18:16Війна
Безпрецедентний випадок: в Німеччині з другої спроби обрали нового канцлера

Безпрецедентний випадок: в Німеччині з другої спроби обрали нового канцлера

17:42Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Прикро, боляче": Сумська звернулася до Зеленського і розповіла, що сталося

"Прикро, боляче": Сумська звернулася до Зеленського і розповіла, що сталося

"Про це всі волали": лейтенант ЗСУ - про наступ на Суми

"Про це всі волали": лейтенант ЗСУ - про наступ на Суми

Віру Брежнєву покликали заміж - хто став судженим

Віру Брежнєву покликали заміж - хто став судженим

Гороскоп на завтра 7 травня: Водоліям - розваги, Близнюкам - нове знайомство

Гороскоп на завтра 7 травня: Водоліям - розваги, Близнюкам - нове знайомство

"Ходячий труп": Кіркоров ледве пересувається через важку хворобу - росЗМІ

"Ходячий труп": Кіркоров ледве пересувається через важку хворобу - росЗМІ

Останні новини

18:50

ЗСУ готують сюрприз: Україна розробляє нові дрони, які можуть змінити війну

18:45

Кабмін змінив порядок призову українців на військову службу під час мобілізації

18:30

Ціла таблиця Менделєєва: у магазинному торті за 300 гривень нарахували 18 Е-шокФото

18:21

Що посадити в травні у відкритий ґрунт: ці овочі та ягоди дадуть хороший урожай

18:20

Росіяни просунулися у двох областях: у DeepState назвали напрямки

Чи здатна стрілянина між Індією та Пакистаном стати великою війноюЧи здатна стрілянина між Індією та Пакистаном стати великою війною
18:16

Чому Україна не буде бити по Москві 9 травня та може обрати інші цілі - WP

18:09

Бур’яни зникнуть і не повернуться, якщо облити їх одним засобом: садівники дали пораду

17:42

Безпрецедентний випадок: в Німеччині з другої спроби обрали нового канцлера

17:37

Коли чекати підвищення податків в Україні: у Верховній Раді дали відповідь

Реклама
17:33

РФ може почати новий наступ на Чернігівщину: названо головну ціль окупантів

17:27

Отримати водійські права стане складніше: в Україні вводять нові правила

17:27

"Співучасть у злочинах": МЗС про участь іноземних військ у параді в Москві

17:20

Одним пощастить, а на інших чекають проблеми: гороскоп на травень для всіх знаків зодіакуВідео

17:14

Чи можна молитися лежачи: священник дав однозначну відповідьВідео

17:09

Для чого потрібно розпалювати багаття 7 травня: яке свято і день ангела

16:39

ЗСУ завдають РФ поразки в районі Тьоткіно: експерт пояснив, що там відбувається

16:36

Київ незламний: у столиці відбувся масштабний ветеранський турнір за участі 500 атлетів

16:31

Загадка для найрозумніших: знайдіть змію серед кавунів за 7 секунд

16:28

У Путіна істерично пригрозили "відповіддю" Україні за ігнорування "перемир'я"

16:25

Одна помилка коштує цілої пенсії: українці можуть втратити право на виплати

Реклама
16:14

Росіяни намагаються прорватись на Дніпропетровщину до певної дати - що відомо

16:02

Кадиров клянчить, щоб його звільнили з посади глави Чечні - ЗМІ

15:48

Наказ віддав не Трамп, Білий дім не знав про зупинку допомоги Україні – Reuters

15:46

Чому полуниця не ягода: вчені вразили поясненням

15:35

Українці можуть отримати знижку у 75% на комуналку: як легко оформити

15:31

Україна та Росія провели масштабний обмін: скільки полонених повернулось додомуФото

15:30

Де "дивний" листок: лише найуважніші "Шерлоки Холмси" знайдуть відповідь за 5 секунд

15:25

Учасника Нацвідбору на Євробачення-2025 затримала поліція - що сталося

15:24

Поворотний момент: 4 зодіаки зодіаку, на яких чекають зміни в травні

15:19

Вручну чи в посудомийці: як економніше мити посуд

15:10

"Якийсь треш": онук Пугачової розкрив свій невиліковний діагноз

15:04

Гинуть за медалі до 9 травня: Ступак розповів про втрати РФ на гарячому напрямку

14:58

"Один з останніх шістдесятників": помер видатний український письменник

14:45

"Величезна помилка": Орбан істерить через плани вступу України до Євросоюзу

14:34

Навіть сліду не залишиться: як відмити хну з рук за 5 хвилинВідео

14:30

Поляки анонсували нову блокаду кордону з Україною – у чому причина

14:28

Кому підвищать пенсію в червні 2025: скільки додають і коли чекати виплат

14:10

В Україну йдуть заморозки і дощі: синоптик попередила про різку зміну погоди

14:01

Від тих, хто не здався — тим, хто не здається: до 80-ї річниці завершення Другої світової війни телеканал 1+1 Україна створив спеціальну айдентику

13:59

Як прибрати плями кави з одягу: прості та ефективні способи

Реклама
13:52

Неповторний рецепт "Битої редиски", який затьмарить усі страви на столі

13:51

"Мрія, яка надихає бути чемпіоном": Ольга Харлан зустрілась із донькою загиблого захисника, яка мріє стати чемпіонкою

13:41

"Законні цілі": генерал натякнув, чим і як можуть вдарити по Москві на 9 травня

13:30

Ціни на полуницю в Україні рекордно ростуть: де дешевше купити улюблену ягоду

13:00

Зрадниця Клара Новікова засвітилася на росТБ і приголомшила своїм виглядом

12:59

Літнього тепла чекати не варто: скоро Україну накриє потужний антициклон

12:45

Загроза нового наступу РФ на півдні: полковник ЗСУ розкрив дані розвідки

12:44

Ексдружина Positiff зателефонувала йому серед ночі: "Що таке справжнє розлучення?"

12:40

"Заборгованість за кредитом": українцям розсилають SMS від псевдо-Ощадбанку

12:37

РФ взяла паузу: у ВМС розповіли про поразку ворога над Чорним морем

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти