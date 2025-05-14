Понад 250 гривень за кілограм: в Україні різко подорожчала популярна ягода

Сезонна ягода влетить українцям у копієчку.

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Погодні умови вплинули на рекордні ціни на полуницю в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомив Гопка:

Цьогоріч полуниця значно дорожча, ніж у 2024 році

Подешевшати полуниця може вже на початку червня

Полуниця, яка раніше була однією з найдоступніших в Україні ягід, цьогоріч істотно подорожчала. Про це 24 каналу розповів аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

За його словами, навіть попри сезонні чинники, які мали б вплинути на зниження вартості полуниці, ціни на неї тримаються на високій позначці - від 180 до понад 250 гривень за кілограм.

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Аналітик пояснює такі цінники на полуницю тим, що несприятливі погодні умови призвели до зменшення врожаю.

При цьому, згідно з його прогнозом, вже у червні, разом із збільшенням пропозиції вітчизняної полуниці з відкритого ґрунту та імпорту, ціни можуть впасти до 80-130 гривень за кілограм.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ціни на продукти в Україні стрімко зростають. Не є виключенням і сало, ціни на окремі сорти якого сягнули історичного максимуму, а саме 279 гривень за кілограм.

Напередодні стало відомо, що наприкінці травня та на початку червня в Україні подешевшають овочі. Зниження цін відбудеться завдяки надходженню овочів з відкритого ґрунту та теплиць.

Раніше повідомлялося, що батон в середньому коштує 51,51 гривню за кілограм, а житньо-пшеничний хліб тепер можна купити до 37,08 гривень за кілограм. Зросла вартість і пшеничного борошна, з якого виготовляють хліб - тепер його середня ціна становить 23,33 гривень за кілограм.

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Хто такий Максим Гопка Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

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