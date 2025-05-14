Понад 250 гривень за кілограм: в Україні різко подорожчала популярна ягода

Що повідомив Гопка:
- Цьогоріч полуниця значно дорожча, ніж у 2024 році
- Подешевшати полуниця може вже на початку червня
Полуниця, яка раніше була однією з найдоступніших в Україні ягід, цьогоріч істотно подорожчала. Про це 24 каналу розповів аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.
За його словами, навіть попри сезонні чинники, які мали б вплинути на зниження вартості полуниці, ціни на неї тримаються на високій позначці - від 180 до понад 250 гривень за кілограм.
Аналітик пояснює такі цінники на полуницю тим, що несприятливі погодні умови призвели до зменшення врожаю.
При цьому, згідно з його прогнозом, вже у червні, разом із збільшенням пропозиції вітчизняної полуниці з відкритого ґрунту та імпорту, ціни можуть впасти до 80-130 гривень за кілограм.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що ціни на продукти в Україні стрімко зростають. Не є виключенням і сало, ціни на окремі сорти якого сягнули історичного максимуму, а саме 279 гривень за кілограм.
Напередодні стало відомо, що наприкінці травня та на початку червня в Україні подешевшають овочі. Зниження цін відбудеться завдяки надходженню овочів з відкритого ґрунту та теплиць.
Раніше повідомлялося, що батон в середньому коштує 51,51 гривню за кілограм, а житньо-пшеничний хліб тепер можна купити до 37,08 гривень за кілограм. Зросла вартість і пшеничного борошна, з якого виготовляють хліб - тепер його середня ціна становить 23,33 гривень за кілограм.
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Хто такий Максим Гопка
Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.
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