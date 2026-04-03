Понад 100 грн за літр: лякаючий прогноз рекордного подорожчання дизеля

Причин очікувати на дефіцит дизельного палива в країні немає: запаси залишаються достатніми.

Прогноз рекордного подорожчання дизеля

Ціна дизеля може наблизитись до позначки 100 гривень/літр

Собівартість дизеля на українському кордоні може піднятися

Вартість дизельного палива на автозаправках може помітно збільшитися та наблизитись до позначки 100 гривень за літр.

Причиною називають різке зростання цін на газойль та дизель у Європі. При цьому брак палива на ринку не прогнозується, повідомив у Facebook керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

"Вчора лондонська біржа ICE закрилася по газойлю на позначці 1521 дол./т, за день зростання склало 155 доларів за тонну", - зазначив експерт.

Він також наголосив, що у південноєвропейському регіоні вартість дизеля досягла 1617 доларів за тонну.

"Це рекорд за останні... Я навіть не знаю, чи колись були такі ціни... Кажуть, щось схоже було в 1970-х", - зазначив експерт.

За його оцінками, з урахуванням поточних котирувань, собівартість дизеля на українському кордоні може піднятися приблизно до 95 гривень за літр. Якщо додати витрати на логістику, маржу заправних станцій та операційні витрати мереж, підсумкова ціна цілком здатна дійти до 100 гривень за літр.

Експерт наголосив, що такий сценарій реальний, якщо ситуація на світовому паливному ринку не покращиться. Він також зазначив, що у оптовому сегменті ціни вже зросли до рівня 90–93,5 гривні за літр.

При цьому, за його словами, причин очікувати на дефіцит дизельного палива в країні немає: запаси залишаються достатніми, а постачання на квітень уже законтрактовано.

"Отже, паливо буде. Питання ціни - відкрите", - підсумував експерт.

Паливо може подорожчати: експерти назвали терміни За оцінками аналітиків, ціни на пальне в найближчі тижні здатні зростати стрімкіше, ніж прогнозувалося раніше. Головною причиною називають ситуацію на нафтовому ринку : якщо поточна динаміка збережеться, підвищення вартості палива стане практично неминучим сценарієм.

Ціни на пальне - новини по темі

Паливний експерт говорив, що вартість бензину та дизеля на українських АЗС може зрости ще на 1 гривню після того, як температура повітря підніметься вище за 0°C.

Керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявляв, що зростання котирувань нафти на світових ринках та послаблення гривні по відношенню до основних валют можуть спровокувати подорожчання палива на АЗС.

Політолог Вадим Трюхан наголосив, що найближчими днями в Україні може подорожчати бензин та автомобільний газ. На його думку, через ситуацію на Близькому Сході бензин в Україні може подорожчати не на кілька гривень, а одразу на 5–10 гривень за літр.

Про персону: Сергій Куюн Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

