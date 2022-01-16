65 гривень за кг: в Україні рекордно подорожчала гречка

Ціни на гречку в Україні / pixabay

В Україні з початку 2022 року почав стрімко зростати цінник на популярну серед українців гречку. Ще на початку грудня вартість продукту не доходила до 45 гривень, а вже зараз ціна перевалила за 50 гривень за кілограм, а в деяких регіонах і за 65 гривень.

Як пише AgroTrend, станом на початок січня ціна за один кілограм гречки склала 50,90 гривень за кілограм, що на 8,22 гривні більше, ніж у грудні. Таким чином, за місяць вартість збільшилася на 6,01%.

На сьогодні найдорожча гречка - на Львівському оптовому ринку Шувар. Там один кілограм продукту обійдеться покупцеві більш ніж в 65 гривень.

На столичному ринку в Києві вартість гречки набагато нижче - 38,60 гривні за кілограм.

Ціни на гречку в супермаркетах України

Новус і Метро продає гречку по 45,20 гривні,

Ашан по 54,30,

Варус по 58,90 гривні.

Як відзначають експерти, сьогоднішня середня вартість гречки в Україні є рекордною серед тих, щоб були в попередні роки.

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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