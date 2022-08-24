УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

"15 років-спокійно": експерт пояснив, скільки економіка України витримає в умовах війни

24 серпня 2022, 18:46

Чим більше буде приходити зброї і грошей в Україну, каже політолог і економіст Олег Соскін, тим краще - країна поступово перебудується на військові рейки.

ВСУ, гроші
Експерт пояснив, скільки економіка Росії витримає в умовах війни / УНІАН

Директор Інституту трансформації суспільства, політолог, економіст Олег Соскін під час чату на Главреда заявив про те, що в навіть в умовах україно-російської війни економіка України здатна витримати не менше 15 років.

"Під хорошу закуску – аж до нескінченності. 15 років - спокійно. Чим більше буде приходити зброї і грошей в Україну, тим краще - країна перебудовується на військові рейки", ‒ говорить він.

Майбутнє післявоєнної Росії

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії.

"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни - Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що після переходу Збройних сил України в контрнаступ першим успіхом українських сил стане звільнення окупованого Росією Херсона. У РФ почнуться серйозні зміни, внаслідок яких держава зіткнеться з процесом розпаду.

Інші новини:

економіка Олег Соскін новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:47

"Вона безневинна жертва війни": Папа Римський оскандалився заявою про вбивство Дугіної

19:40

"Не треба ламати нас через коліно". Динамо озвучило позицію щодо трансляцій УПЛ

19:24

Метелики в животі: 3 знаки зодіаку у вересні закохаються без пам'ятіВідео

19:18

Авіація чи артилерія: військовий експерт розповів, що змінить ситуацію на фронтахВідео

19:16

48-річна супермодель Кейт Мосс показала, як голяка купається в озері: "Це КосМосс"Відео

Реклама
19:15

Вартість весільних суконь Лопес оцінили в кілька мільйонів доларів

19:03

Гороскоп на завтра, 25 серпня 2022: Тільцям - гроші, Дівам - неприємності, Скорпіонам - виконання бажанняВідео

18:55

Українці можуть отримати 1500 гривень на продукти: як скористатися допомогоюВідео

18:53

ППО та авіаційні комплекси: Шмигаль розповів, яке озброєння Україна отримає від СШАВідео

18:46

"15 років-спокійно": експерт пояснив, скільки економіка України витримає в умовах війни

18:31

"Наша країна обов'язково переможе і син любить Росію": мати гумориста Ревви топить за окупантів

18:10

Смертельний номер для Путіна і Лукашенка: Касьянов розповів, чим загрожує вторгнення Білорусі

18:03

Єрмак відправляв світовим лідерам фото дітей, убитих окупантами: хотів збільшити допомогу - WPВідео

17:59

Заготовки на зиму: як правильно стерилізувати банки оцтом без кип'ятіння

17:54

Україна потролила Росію та закликала її до капітуляціїВідео

17:42

Масовий ракетний удар: у двох областях України чутні вибухиВідео

17:34

Молодик в серпні 2022: що допоможе залучити удачу і благополуччя

17:33

Британія виділила понад 63 млн доларів Україні: всі подробиціВідео

17:28

Даніель Салем розповів про страх на передовій та скільки разів потрапляв під обстрілиВідео

17:26

Небезпека обстрілу на День Незалежності: у розвідці пояснили, чому немає масованих ударівВідео

Реклама
17:17

Є можливість розбагатіти: 5 знаків зодіаку у вересні 2022 зірвуть великий кушВідео

16:51

Джонсон таємно приїхав до Києва на День Незалежності з великим сюрпризом для України: подробиціВідео

16:44

У розвідці розповіли про можливість вторгнення Білорусі в УкраїнуВідео

16:41

Яблучко від яблуньки: син путініста Сігала зібрався на російські хліби слідом за батьком

16:40

Якби Україна з 2019 року не готувалася до війни, танки РФ прийшли б до Східної Європи – ДаніловВідео

16:36

Привітання Лукашенка з Днем Незалежності: про що подає сигнали білоруський вождьПогляд

16:34

Втрати РФ перевищили вже 80 тис. окупантів - Міноборони Британії

16:08

Патріотизм у трусах: Слава Камінська у відвертому бікіні привітала ЗСУ з Днем Незалежності

15:56

"Ноги тряслися зі страху": в Мережу виклали відео з інтерв'ю Кузьми Скрябіна про День Незалежності

15:41

Президент Латвії закликав ізолювати від суспільства російськомовнихВідео

15:39

"Усе почалося": стало відомо, як Зеленський дізнався про повномасштабне вторгнення - WPВідео

15:25

В Україні зростає негативне ставлення до росіян та білорусів – опитуванняВідео

15:18

Христину Орбакайте звинувачують у знущанні над 10-річною онукою Пугачової

15:13

Прикмети на 25 серпня: які 2 речі потрібно зробити, щоб залучити удачуВідео

15:12

Молодший сержант з позивним "Гаєчка" : неймовірна історія дівчини-бойового медика

15:12

Таганрог і Краснодарський край будуть Україною: експерт назвав умову

14:55

Важлива зброя для ЗСУ: Байден оголосив про новий і найбільший пакет військової допомоги УкраїніВідео

14:35

"Він все поклав на одну карту": Путін не зупиниться у війні, він просто хоче перепочити - ДаніловВідео

14:24

Неймовірний томатний сік на зиму: 3 чудово смачних та простих рецептаВідео

14:17

Абсолютна більшість українців за Незалежність: 10 років тому її підтримали б лише 62% - опитуванняВідео

Реклама
14:15

"Довга доба": у День Незалежності Алан Бадоєв презентував саундтрек до майбутньої документалкиВідео

14:14

Ярош вийшов з моди: у Росії при обшуках у ексмера Єкатеринбурга знайшли "візитку Смешка"

13:48

24 лютого Кремль дзвонив у Київ та вимагав здатися: Єрмак вилаявся і поклав слухавку - WPВідео

13:40

"Доведеться йти на Москву": Касьянов розповів, за яких умов ЗСУ завершать війнуВідео

13:37

Україна отримає "кишенькові дрони" для розвідки Black Hornet на $9 млн: чим вони унікальні

13:31

Україна на День Незалежності отримає від США грант в 3 млрд доларів – МінфінВідео

13:16

РФ атакувала ракетами Миргород: відбувся груповий удар по військовій інфраструктурі

13:15

"Мало не доходило до бійки": Арахамія розповів про поведінку делегації Росії на перемовинахВідео

12:50

"Влаштовує публічну клоунаду": у Зеленського відреагували на привітання ЛукашенкаВідео

12:44

Настя Каменських показала, що носить біля серця і в серці

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпеньГороскоп на сьогодніГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти