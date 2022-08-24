"15 років-спокійно": експерт пояснив, скільки економіка України витримає в умовах війни

Експерт пояснив, скільки економіка Росії витримає в умовах війни / УНІАН

Директор Інституту трансформації суспільства, політолог, економіст Олег Соскін під час чату на Главреда заявив про те, що в навіть в умовах україно-російської війни економіка України здатна витримати не менше 15 років.

"Під хорошу закуску – аж до нескінченності. 15 років - спокійно. Чим більше буде приходити зброї і грошей в Україну, тим краще - країна перебудовується на військові рейки", ‒ говорить він.

Майбутнє післявоєнної Росії

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії.

"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни - Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що після переходу Збройних сил України в контрнаступ першим успіхом українських сил стане звільнення окупованого Росією Херсона. У РФ почнуться серйозні зміни, внаслідок яких держава зіткнеться з процесом розпаду.

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