Слово "гімн" є помилкою - як правильно називати головну пісню України

Звичне слово "гімн" насправді має давньогрецьке походження.

Чому слово "гімн" є неправильним

Часто ми використовуємо слова, до яких настільки звикли, що навіть не замислюємося про їхнє походження. Одне з таких слів стосується нашого головного державного символу.

В українській мові є власне, неймовірно милозвучне слово на позначення гімну. Про мовну тонку деталь розповіла акторка дубляжу та тренерка з усного мовлення Вікторія Хмельницька у своєму TikTok.

Якщо ви цікавитеся українською мовою, прочитайте матеріал: Зовсім не "глазунья", "скрембл" і "омлет": як українською називаються ці страви.

Як зазначає експертка, слово "гімн" насправді є запозиченим. Воно прийшло до нас із давньогрецької мови й дослівно означає "похвальна пісня". Хоча воно є офіційним і загальноприйнятим, українська мова має свій унікальний відповідник.

"Хтось скаже: от ця Хмельницька, вже й до гімну дісталася. Річ у тім, що це запозичене слово... А у нас є своє пречудове слово — славень", - пояснила вона.

Це слово походить від "слава" та "славити" й означає пісню, що прославляє. Саме тому, зауважує мовна експертка, використання слова "славень" може бути більш природним і питомим для української мови.

Як повідомляв Главред, "дебера" — давнє діалектне слово в українській мові, яке означає глибоку западину: яр, улоговину чи лісисту долину. У різних регіонах воно має варіанти "дебра", "дебрі" та пов’язане з праслов’янським коренем, що означає глибину.

Також у розмовній мові часто кажуть "ти гарно виглядаєш", але це помилка — калька з російської. Дієслово "виглядати" означає "визирати", а не описувати зовнішність.

Крім цього, українці часто вживають кальку "приторний", хоча в мові є багато точних відповідників. Для опису надто солодкої їжі підійдуть інші слова.

Читайте також:

Про персону: Вікторія Хмельницька Вікторія Хмельницька — українська акторка дубляжу та кіно, радіо- і телеведуча, тренерка з усного мовлення, дикції та публічних виступів. Має багаторічний досвід роботи у сфері озвучення — її голос звучить у численних художніх фільмах й анімаційних стрічках. Як тренерка з усного мовлення, Вікторія Хмельницька проводить індивідуальні та групові заняття з техніки мови, сценічної вимови, управління голосом і комунікації.

