Слово "гімн" є помилкою - як правильно називати головну пісню України

Часто ми використовуємо слова, до яких настільки звикли, що навіть не замислюємося про їхнє походження. Одне з таких слів стосується нашого головного державного символу.
В українській мові є власне, неймовірно милозвучне слово на позначення гімну. Про мовну тонку деталь розповіла акторка дубляжу та тренерка з усного мовлення Вікторія Хмельницька у своєму TikTok.
Як зазначає експертка, слово "гімн" насправді є запозиченим. Воно прийшло до нас із давньогрецької мови й дослівно означає "похвальна пісня". Хоча воно є офіційним і загальноприйнятим, українська мова має свій унікальний відповідник.
"Хтось скаже: от ця Хмельницька, вже й до гімну дісталася. Річ у тім, що це запозичене слово... А у нас є своє пречудове слово — славень", - пояснила вона.
Це слово походить від "слава" та "славити" й означає пісню, що прославляє. Саме тому, зауважує мовна експертка, використання слова "славень" може бути більш природним і питомим для української мови.
Про персону: Вікторія Хмельницька
Вікторія Хмельницька — українська акторка дубляжу та кіно, радіо- і телеведуча, тренерка з усного мовлення, дикції та публічних виступів. Має багаторічний досвід роботи у сфері озвучення — її голос звучить у численних художніх фільмах й анімаційних стрічках. Як тренерка з усного мовлення, Вікторія Хмельницька проводить індивідуальні та групові заняття з техніки мови, сценічної вимови, управління голосом і комунікації.
