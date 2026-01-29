В Україні змінять правила паркування: якій категорії водіїв варто приготуватися

Коротко:
- В Україні зміняться правила паркування для водіїв з інвалідністю
- Водії повинні встановлювати на авто знак "Особа з інвалідністю"
Кабмін схвалив законопроєкти, які змінюють правила паркування для водіїв з інвалідністю і тих, хто перевозить людей з інвалідністю. Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.
Зазначається, що відповідні законопроєкти передбачають запровадження розпізнавальних знаків на транспортних засобах та збільшення місць для безоплатного паркування.
"Схвалено проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо користування перевагами, які надаються особам з інвалідністю". Він передбачає, що водії з інвалідністю або ті, хто перевозить людей з інвалідністю, користуються всіма перевагами за умови встановлення на транспортному засобі розпізнавального знака "Особа з інвалідністю"", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що форма та спосіб встановлення знака визначаються Кабміном.
Водночас, водії з таким знаком повинні мати з собою документи, які підтверджують інвалідність водія або пасажира, та пред’являти їх на вимогу поліції.
Крім того, кількість місць для безоплатного паркування має становити щонайменше 10% загальної кількості, але не менше одного, на спеціально обладнаних майданчиках з відповідними дорожніми знаками або розміткою.
Нагадаємо, як повідомляв Главред, за тоновані вікна в авто можна отримати штраф. Згідно з пунктом 31.4.7 ПДР лобове скло повинно забезпечувати світлопропускання на рівні не менше 75%. Але для передніх бокових вікон цей показник має складати мінімум 70% для збереження належної оглядовості під час руху.
Крім того, в Україні заборонено керувати автомобілем під впливом алкоголю чи наркотиків. Порушення ст. 130 КУпАП тягне за собою штраф від 17 000 гривень та позбавлення водійського посвідчення на термін від одного року. Однак позбавити прав можуть навіть за вживання ліків, здатних уповільнювати реакцію водія.
Про джерело: Кабінет Міністрів України
Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.
