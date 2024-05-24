Формула Зеленського VS заморозка війни: як Україна і РФ відкрили фронт дипломатії

Лідери західного світу виступають за мирний план України, проте агресорка Росія вплуталася в дипломатичну сутичку і заручилася підтримкою Китаю.

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Україна знає про ультиматуми Росії і не дасть їй зірвати мирний процес / Колаж: Главред

Напередодні Саміту миру в Швейцарії, в рамках якого Україна розраховує на підтримку своїх справедливих мирних ініціатив з боку Заходу і Глобального Півдня, в іноземній пресі стали з'являтися сценарії про те, що війна, яку Москва розв'язала проти Києва, може закінчитися нібито за сценарієм замороженого конфлікту.

Україна неодноразово заявляла, що базовий документ Києва - формула Зеленського, яка передбачає справедливий мир і на ілюзорні мирні домовленості держава не піде. Ініціатива із заморозкою вигідна Росії, адже тоді її війська продовжать контролювати окуповані території та використовуватимуть ситуацію як один із чинників тиску на Україну. Москва протягом декількох років може провести роботу над помилками, повністю перевести економіку на воєнні рейки і напасти повторно.

Турне Сі Цзіньпіна Європою, публікації в західних ЗМІ та візит Володимира Путіна до Китаю - елементи тиску на Україну перед мирним самітом, який Київ вважає важливим моментом масштабного процесу примусу Росії до миру. Росія працює на міжнародній арені, намагаючись просунути свій альтернативний "мирний" порядок денний. І Китай допомагає Москві не лише у війні, а й на дипломатичному фронті.

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Як Україна бачить можливі перемовини із Росією, які сценарії можуть спробувати нав'язати Україні на Заході, і як Китай грає за Москву - розбирався Главред.

Що хоче отримати Україна від Саміту миру

Президент Володимир Зеленський чітко позначив, що за підсумками саміту Україна сподівається на підписання низки угод.

"Ми хочемо в результаті отримати комюніке. Хочемо отримати енергетичну безпеку, включно з ядерною. Тому, я вважаю, що тут усі зацікавлені, і це може нам дати можливість спрогнозувати зиму. Хочемо отримати вільне судноплавство. Будь-які вантажі українським морем без ризику. Це і безпека людей в Одесі і загалом на півдні. Тому що вони б'ють по портах - це і інфраструктура, і море, і економіка", - розповів він під час зустрічі з журналістами.

Також Київ має намір порушити питання повернення всіх своїх полонених і дітей, яких Росія незаконно забрала на свою територію.

Саміт миру - серйозний захід, до якого Україна готувалася місяцями, сказав Главреду політичний аналітик, історик Олександр Палій. Експерт звернув увагу і на те, що захід може відвідати прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

"За один день такі саміти не готуються. Очікується багато гостей, лідерів країн, яких не можна взяти і смикнути в один момент", - вважає Палій.

В Індії підтверджують свою участь у саміті миру і мають намір "донести голос Глобального Півдня" з питання війни Росії проти України. Щоправда, сам прем'єр Моді не уточнив, чи приїде він до Швейцарії особисто.

"Рівень участі залежатиме від часу, логістики та паралельних зобов'язань", - заявив індійський прем'єр.

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

Зеленський назвав умову перемовин із Росією

Представників РФ не запросять на Саміт миру у Швейцарії через неконструктивну позицію Москви. Рішення було ухвалено для того, щоб росіяни не змогли заблокувати мирні ініціативи, пояснив Володимир Зеленський.

Росія з'явиться на перемовинах на наступному етапі, її підключать до діалогу за допомогою посередників.

"(Перемовини у Швейцарії передбачають, - ред.) не нав'язування, а (обговорення, - ред.) на основі нашої формули. Вироблено адженду (порядок денний на перемовини, - ред.) для нашого саміту і там три головні пункти. Це енергетична безпека, а саме ядерна. Нам потрібна ця велика кількість країн, щоб вони підтримали. Після цього буде розроблено план. Чому Росія і не залучення? Тому що вони все блокують. Вони все зірвуть, не заспокояться, поки вони не покажуть той чи інший план закінчення війни, який буде ультиматумом, як ми це багато разів бачили. І тому цю ініціативу їм не можна давати в руки. Потім почнуть тиснути на інші країни, а варіантів як тиснути у них багато: економіка, політика, харчова продукція, зброя, десь у них контингент на території африканських республік тощо", - пояснив президент.

Зеленський наголосив: така позиція - справедлива. Адже не Україна почала цю війну.

"Партнери не штовхають нас, але..."

Президент акцентував увагу на тому, країни-партнери України не тиснуть на Київ у питанні перемовин із Москвою. Проте визнав, що певні негативні сигнали у світі все-таки є.

"Партнери не штовхають нас. Хоча мені здається, що в атмосфері миру це є. І тут нам потрібно бути просто дуже стійкими і сильними. І обрано сьогодні правильний майданчик, де в нас є ініціатива - саміт миру", - зазначив Володимир Зеленський.

"Корейський сценарій для України"

Нещодавно газета The New York Times опублікувала матеріал, у якому йдеться про те, що адміністрація Байдена занепокоєна просуванням російських окупантів в Україні та на тлі ситуації на півночі Харківської області побоюється "змін траєкторії війни". У публікації наголошується, що важливу роль у проблемах зіграла і затримка рішення про військову допомогу США. Як пишуть журналісти, ситуацію на фронті можна буде виправити після того, як орієнтовно в липні вдасться налагодити механізм постачання озброєнь.

Автори статті визнають досягнення російських військ ефемерними, але водночас вважають, що не можна сказати, як надалі розвиватимуться події на фронті.

"Проте в адміністрації Байдена зростають настрої щодо того, що наступні декілька місяців можуть стати вирішальними, оскільки в певний момент обидві сторони можуть перейти до перемир'я шляхом перемовин, подібного до того, що поклало кінець активним бойовим діям у Кореї в 1953 році", - йдеться в останньому абзаці статті.

На Заході навряд чи розглядатимуть питання завершення війни без урахування позиції України, вважає Олександр Палій.

"Подібні питання без України вирішуватися не будуть. Без волі України реалізації сценаріїв таких домовленостей не відбудеться", - сказав він Главреду.

"Корейський сценарій - новий "Мінськ"?

Автори публікацій про так званий корейський сценарій для України або вдають, або дійсно не розуміють специфіки російсько-української війни, вважає політолог Петро Олещук.

"Головне - те, що в Корейській війні безпосередньо воювали великі світові держави. США (за підтримки своїх союзників), і Китай (за підтримки СРСР). Це робило цей конфлікт війною світового масштабу, і, врешті-решт, і зумовило його заморожування, оскільки сторони не могли перемогти одна одну, а йти на ескалацію не збиралися, тому що вона могла означати лише ядерну війну.

"Корейський сценарій" для України - це що? Введення американських військ? Створення американських баз? Ввезення американської ядерної зброї? Ні? Ну тоді це не "корейський сценарій", а просто нова назва для чергових "Мінських домовленостей", які, як усі ми знаємо, завершуються черговим нападом росіян. Просто Мінські домовленості мають погані асоціації, а коли всі чують про "корейський сценарій", то всім на думку одразу спадає футуристична Південна Корея, корейська поп-музика, корейські бренди електроніки та інші переваги провідної азійської держави. Але всі ці розмови про "заморозку" не мають до реалій Корейської війни жодного стосунку", - зазначив Олещук і додав, що автори такої "ідеї" не зважають на відсутність паритету у військових спроможностях України та Росії, якого неможливо досягти за нинішньої політики військової допомоги.

"Переконати Зеленського піти на перемовини"

Другим резонансним матеріалом можна назвати статтю, опубліковану Europe 1. У ній також згущуються фарби на тлі наступальних дій російських військ на півночі Харківщини.

Посилаючись на свої джерела, автори матеріалу стверджують, що на Заході "готують скоординовані дипломатичні дії" і нібито мають намір переконати Зеленського піти на перемовини.

"Західні армії, схоже, ухвалили рішення. Україні доведеться вести перемовини про закінчення війни, ризикуючи найгіршим сценарієм, наприклад, що росіяни зобов'язуються відкрити ще один фронт. За інформацією Europe 1, західні канцелярії готують скоординовані дипломатичні дії, щоб переконати Володимира Зеленського прийняти принцип перемовин. Ще невідомо, чи готовий український президент змінити костюм героя війни на костюм актора миру", - зазначено в матеріалі.

Повернення до теми мирних перемовин пов'язане з підготовкою України до Саміту миру у Швейцарії та просуванням Росією своєї "концепції" завершення війни, зауважив директор Центру політичних досліджень Пента, політолог Володимир Фесенко.

Позиція лідерів на Заході залишається незмінною: Україна сама вирішуватиме, коли говорити з РФ.

"Як це було і раніше, проявилися різні позиції, що характерно для демократичних суспільств. Є прихильники мирних перемовин уже зараз, навіть на умовах певних поступок Росії. Є й більш прагматична позиція - перемовини із Росією щодо завершення війни треба розпочинати лише з позицій сили тоді, коли військова ситуація в Україні стабілізується, російський агресор буде зупинений (а ще краще й відкинутий бодай із частини окупованих територій) і Путін зрозуміє, що він не зможе виграти цю війну проти України. Саме ця позиція зараз домінує серед західних еліт. При цьому офіційна позиція західних лідерів залишається незмінною - коли і на яких умовах розпочинати перемовини, вирішуватиме Україна. Саме таку позицію оприлюднив нещодавно в Києві Держсекретар США Ентоні Блінкен", - сказав аналітик.

Згідно з його прогнозом, паралельно з війною будуть спроби розпочати мирні перемовини.

"Не виключено, що Китай, можливо разом із Росією, спробує провести якусь "мирну конференцію", на яку запросять і Україну. Але якщо там домінуватиме російська позиція, то Україні буде недоцільно брати участь у такому заході. Якщо на президентських виборах у США переможе Трамп, то він, з високою ймовірністю, ініціюватиме мирні перемовини щодо завершення війни між Росією та Україною. У Трампа поки що немає жодного реалістичного плану завершення цієї війни, проте дуже ймовірно, що він вимагатиме поступок і з боку України, і з боку Росії, що Кремль може і не сприйняти. Цілком імовірно, що Трамп може запропонувати і сценарій "заморожування" війни, тобто просто підписання угоди про припинення бойових дій. Але все це поки що лише припущення. Так чи інакше, реальні мирні перемовини можуть стати актуальними, найімовірніше, не раніше 2025 року. Проте і тоді їхня можливість залежатиме від перебігу та результатів воєнних дій", - каже Фесенко.

Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

"Нейтралітет Китаю" на користь Росії

Україна сподівалася на присутність Китаю на Саміті миру, але Пекін вкотре підтвердив свій так нейтралітет на користь Росії. У КНР не бачать сенсу брати участь у заході в Швейцарії, оскільки там не буде представників Москви. Турне китайського лідера Сі Цзіньпіна Європою і візит Путіна до Китаю також засвідчили небажання Пекіна змінювати свою позицію.

Після зустрічі з Путіним Сі оголосив, що Китай разом із Росією наполягають на "політичному вирішенні" питання війни в Україні. Путін подякував колезі "за зусилля Китаю щодо врегулювання української кризи".

"Позиція Китаю з цього питання є послідовною і чіткою, що включає в себе дотримання цілей і принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй, повагу до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, повагу до розумних безпекових інтересів усіх сторін і побудову збалансованої, ефективної, і стійкої нової архітектури безпеки", - йдеться в заяві КНР.

Парадокс позиції Китаю в тому, що Пекін оголошує себе прихильником завершення війни Росії та України на базі Статуту ООН, проте не декларує жодної підтримки формули Зеленського, яка на цьому ж Статуті й базується.

І коли Пекін не наводить деталей своєї позиції, можна припустити, що "політичний шлях" закінчення війни - це реалізація так званого мирного плану Китаю, представленого на початку минулого року. Така теза підтверджується і підтримкою Путіним "мирних" ініціатив КНР.

Водночас Китай побоюється відкрито підтримати Росію і постачати їй військову техніку, щоб не нарватися на санкції Заходу. США стурбовані тим, що завдяки Китаю РФ демонструє військову стійкість і вже попередили Пекін про наслідки. Мита у 100% на китайські електрокари та плани щодо санкцій проти банків КНР - перші сигнали такого кроку від Штатів.

Китай передасть Росії летальну зброю?

У розвідці Британії заявили, що у відомства з'явилися докази, згідно з якими Китай збирається надати, або вже постачає Росії летальну зброю.

"Летальна допомога надходить зараз або буде надходити з Китаю в Росію і в Україну... я вважаю це значною подією", - сказав міністр оборони Грант Шаппс.

У відомстві поки що не стали повідомляти деталі. У Китаї, зі свого боку, раніше говорили, що Пекін, мовляв, не залучений у війну в Україні. А Сі Цзіньпін обіцяв Європі не постачати летальну зброю РФ.

Коротко про позицію Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Червона лінія Китаю щодо Росії

Китай категорично проти погроз РФ застосувати ядерну зброю у війні проти України, це головна й основна червона лінія для Пекіна, стверджує посол Києва в КНР Павло Рябікін.

"Якщо вже спробувати визначити "червону лінію", то, думаю, це дійсно застосування ядерної зброї. Давайте згадаємо, що російський словесний "ядерний шантаж" у 2022 році вщух саме після того, як Китай заявив не лише про неприпустимість використання ядерної зброї, а й погроз її використання", - сказав Рябікін і додав, що Пекін може втрутитися, якщо Москва ризикне піти на такий агресивний крок.

Дипломат акцентував увагу на тому, що навряд чи Китай змінить свою політику. Навіть злочини Росії в Україні не змогли змусити Пекін припинити співпрацю з Москвою.

"Саме тому я б не тішив себе марними ілюзіями, а виходив би з реалій. У політичній площині всі провідні міжнародні відносини вже давно визначилися і їхні позиції навряд чи зміняться", - підкреслив Павло Рябікін.

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