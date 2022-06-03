УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Дзвінки вбивці Путіну, "діряві" санкції, "мукання" і "боягузтво": Грібаускайте різко висловилася на адресу Заходу

3 червня 2022, 14:54

В Європі домінує оглядання через плече. А поступки РФ коштують людських втрат в Україні та збитку для репутації західних країн, сказала експрезидент Литви.

Даля Грібаускайте
Даля Грібаускайте різко висловилася про дзвінки західних політиків Путіну / Reuters

Експрезидент Литви Даля Грібаускайте заявила, що дзвінки кремлівському диктатору Володимиру Путіну – це дзвінки терористу і вбивці, а "мукання" і "боягузтво" Заходу лише грають на руку агресії РФ. Також вона вважає, що антиросійські санкції - "діряві", вони не спрацюють швидко.

"Оскільки не займаю ніякої посади, я говорю прямо: дзвінки терористу, вбивці та агресору, вони і повинні оцінюватися як дзвінки терористу... Коли йде війна, переговори не ведуться, йде війна. Я з самого початку війни говорила, що Путіна можна зупинити лише на полі бою", – сказала Грібаускайте в інтерв'ю, передає Delfi.

Щоби перемогти на полі бою, треба або брати участь як солдат на території України, або давати Києву "адекватну, необхідну, сучасну" зброю.

За словами Грібаускайте, поки що зброя приходить із запізненням і недостатньо сучасна – це призводить до повільного просування РФ на Сході та "величезних втрат" серед українців.

Експрезидент Литви також заявила, що санкції не можуть дати швидкого ефекту. Вони спрацюють лише в середньостроковій та довгостроковій перспективі.

"Тим більше що санкції "діряві", їх запроваджують не одразу і ще з такими негарними публічними дебатами. Іноді створюється така картина, що це завдає більше шкоди, ніж приносить користі нашій репутації, репутації Заходу", – сказала вона.

читайте такожВійна між РФ та Україною закінчиться за столом переговорів - генсек НАТОГрібаускайте додала, що в Європі домінує оглядання через плече, а лідери "намагаються щось промукати". На думку політика, Путін користується "боягузтвом Заходу", а поступки Росії коштують людських втрат в Україні та великої шкоди для репутації західних країн.

"Ми, Захід, своїм таким страхом і зростили путінську агресію", - резюмувала вона.

Як повідомляв Главред, політолог Петро Олещук вважає, що часті телефонні дзвінки канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона президенту РФ Володимиру Путіну наштовхують лідера країни-агресора на думку про те, що вони його підтримують.

На думку експерта, політикам краще ігнорувати Путіна і робити вигляд, що його не існує.

"Бо цими розмовами вони підтримують це маніакальне правління диктатора. Путін починає вважати, що він дійсно такий важливий, тому що йому телефонують і хочуть поговорити", — пояснив Олещук.

Інші новини:

санкції війна в Україні Даля Грібаускайте санкції проти Росії новини Умані війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:32

"Сирійського м'ясника" Дворнікова відсторонили від командування окупантами в Україні-CIT

16:15

Право вето для Угорщини у ЄС: чому про нього простіше заявити, ніж зробитиПогляд

16:13

"Він перебуває у військовому стані": Кошовий розповів про важку зустріч із Зеленським під час війниВідео

15:59

Росія вербує найманців в "ЛДНР": формує ДРГ і закидає в тил УкраїниВідео

15:59

"Боїться розлютити Путіна": Гордон пройшовся по журналістці, яка співчуває Україні

Реклама
15:48

Коштує до трьох сотень гривень: в Україні активно продають послугу "постояти в черзі на заправці"

15:43

"Це як потрапити в Західний Берлін": полонені бойовики "ЛДНР" відмовляються від обмінуВідео

14:59

Неймовірно смачний і хрусткий рулет з трьох інгредієнтів за 10 хвилин: простий рецептВідео

14:54

Дзвінки вбивці Путіну, "діряві" санкції, "мукання" і "боягузтво": Грібаускайте різко висловилася на адресу Заходу

14:42

"Донецького котла" не буде: Гіркін закотив істерику через провал Росією другого етапу війниВідео

14:27

Алан Бадоєв спільно з телеканалом 1+1 оголошує збір матеріалів для документального фільму про війнуВідео

14:21

Поляки переконані, що РФ атакує країни Євросоюзу, а угорці - не вірять: нове опитування

14:19

Повернулися в СРСР: в окупованому Бердянську люди залишилися без грошей та міняють речі на їжу

14:04

Туреччина незаконно купує вкрадене в Україні зерно – посолВідео

13:38

Зляться, що українці їздять по світу: росіяни в безсилій люті крадуть магніти з холодильників - СБУ

13:38

Німеччина боїться допомагати Україні у війні з РФ: уникає початку третьої світової війниВідео

13:22

"Штурмували" військкомат 5 разів, батькам дзвонили вже з фронту: брати з Рівного загинули на війніВідео

13:20

Як Україні зняти загрозу вторгнення з БілорусіПогляд

13:15

Бійці ЗСУ швидко і надійно ліквідували російських десантників, які творили звірства під КиєвомВідео

13:08

Ретроградний Сатурн для всіх знаків: у кого на півроку будуть заморожені всі доходи і плани, а кому світить удачаВідео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра, 4 червня 2022: Левам – везіння, Дівам – інтриги, Скорпіонам - витратиВідео

12:52

Прикинулась мертвою: на Київщині рашисти жорстоко розстріляли 13-річну дівчинку, вона дивом врятуваласяВідео

12:16

"Просився додому, хотів холодцю": повчальна історія 21-річного полоненого окупанта-контратникаВідео

12:14

28 окупантів відправили у пекло: ЗСУ знищили на Запоріжжі 3 танки і 7 ББМ, взяли трофеїВідео

11:35

Ексдепутату Держдуми Невзорову з дружиною дали українське громадянство

11:34

Заяви для американців: чому не варто шукати "зраду" у риториці СШАПогляд

11:33

ТСН проведе спеціальний випуск новин до 100 днів з початку війни росії проти України

11:22

Євросоюз остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії: список обмежень

11:08

Бійці ЗСУ за кордоном навчаються стріляти з потужної зброї HIMARS - журналіст Пентагону

11:05

Окупанти вбили шістьох людей у Маріуполі для зйомки пропагандистського роликаФотоВідео

11:00

"Заробили мільйони на олігархах РФ" : The Rolling Stone назвав артистів, які розважали людей Путіна

10:59

Під Харковом "зникли" 40 осіб з розвідроти бойовиків "ЛНР"

10:39

У Китаї бажають допомогти Росії, але бояться санкцій Заходу-The Washington Post

10:31

Тонни овочів викинули на блокпосту РФ: фермери влаштували протест, бо окупанти не пускали їх у ЗапоріжжяВідео

10:24

У РФ не знають, що робити із захопленими територіями на Півдні України - ISWВідео

10:03

"Йому не шкода нікого": психіатр пояснив, чому Путін хоче підкорити Україну

09:55

РФ не досягла жодної стратегічної цілі за 100 днів війни – розвідка БританіїВідео

09:44

У Польщі змінили правила для біженців з України: деяким доведеться повернути гроші

09:18

Запізніле зізнання: чому Меркель різко заговорила про злочини ПутінаПогляд

09:10

"Україна має право визначати, як відповідати на агресію РФ" – Держдеп про застосування зброї від СШАВідео

Реклама
08:58

Ракети полетять до Криму аж бігом: Арестович пояснив, чи будуть ЗСУ атакувати армію РФ на півострові

08:38

Гороскоп на сьогодні, 3 червня 2022: Левам – віщі сни, Стрільцям – небезпечні авантюри, Водоліям - розчаруванняВідео

08:21

ЗСУ змусили окупантів відступити на чотирьох напрямках – ГенштабВідео

08:20

РФ втрачає на війні в Україні 250-400 осіб щодня - Арестович

07:48

Окупанти рівняють із землею Лисичанськ, місто зруйноване на 60% - голова ВЦАВідео

07:13

"Наші спіймали їх зі спущеними штанами": під Херсоном ЗСУ розгромили російську БТГр - АрестовичВідео

06:43

Бої за Сєвєродонецьк позбавляють окупантів сил, у них не вистачить ресурсів для захоплення Донеччини - ISWВідео

06:29

Війна на виснаження: навіщо Росія прагне заморозити бойові дії в УкраїніПогляд

06:07

На День ангела Олени привітання зворушливі і гарні листівкиФото

05:53

Сезонна алергія: лікар озповіла про проблемні рослини, симптоми та лікування

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти