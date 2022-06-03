Дзвінки вбивці Путіну, "діряві" санкції, "мукання" і "боягузтво": Грібаускайте різко висловилася на адресу Заходу

Даля Грібаускайте різко висловилася про дзвінки західних політиків Путіну / Reuters

Експрезидент Литви Даля Грібаускайте заявила, що дзвінки кремлівському диктатору Володимиру Путіну – це дзвінки терористу і вбивці, а "мукання" і "боягузтво" Заходу лише грають на руку агресії РФ. Також вона вважає, що антиросійські санкції - "діряві", вони не спрацюють швидко.

"Оскільки не займаю ніякої посади, я говорю прямо: дзвінки терористу, вбивці та агресору, вони і повинні оцінюватися як дзвінки терористу... Коли йде війна, переговори не ведуться, йде війна. Я з самого початку війни говорила, що Путіна можна зупинити лише на полі бою", – сказала Грібаускайте в інтерв'ю, передає Delfi.

Щоби перемогти на полі бою, треба або брати участь як солдат на території України, або давати Києву "адекватну, необхідну, сучасну" зброю.

За словами Грібаускайте, поки що зброя приходить із запізненням і недостатньо сучасна – це призводить до повільного просування РФ на Сході та "величезних втрат" серед українців.

Експрезидент Литви також заявила, що санкції не можуть дати швидкого ефекту. Вони спрацюють лише в середньостроковій та довгостроковій перспективі.

"Тим більше що санкції "діряві", їх запроваджують не одразу і ще з такими негарними публічними дебатами. Іноді створюється така картина, що це завдає більше шкоди, ніж приносить користі нашій репутації, репутації Заходу", – сказала вона.

читайте такожВійна між РФ та Україною закінчиться за столом переговорів - генсек НАТОГрібаускайте додала, що в Європі домінує оглядання через плече, а лідери "намагаються щось промукати". На думку політика, Путін користується "боягузтвом Заходу", а поступки Росії коштують людських втрат в Україні та великої шкоди для репутації західних країн.

"Ми, Захід, своїм таким страхом і зростили путінську агресію", - резюмувала вона.

Як повідомляв Главред, політолог Петро Олещук вважає, що часті телефонні дзвінки канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона президенту РФ Володимиру Путіну наштовхують лідера країни-агресора на думку про те, що вони його підтримують.

На думку експерта, політикам краще ігнорувати Путіна і робити вигляд, що його не існує.

"Бо цими розмовами вони підтримують це маніакальне правління диктатора. Путін починає вважати, що він дійсно такий важливий, тому що йому телефонують і хочуть поговорити", — пояснив Олещук.

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