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"Золоте століття США": Клочок розповів, що стоїть за обіцянками Трампа

Руслана Заклінська
23 січня 2025, 23:42оновлено 24 січня, 00:13
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Клочок вважає, що глобальні зміни за чотири роки малоймовірні.
'Золоте століття США': Клочок розповів, що стоїть за обіцянками Трампа
Чи стане це реальністю "золоте століття Америки" / Колаж: Главред, фото: x.com/WhiteHouse, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Клочка:

  • Заява Трампа про "золоте століття Америки" є передвиборчою риторикою, яка має тяглість
  • Кардинальних змін на глобальному рівні в найближчі чотири роки очікувати не варто
  • Зниження цін на бензин, обіцяне Трампом, суперечить світовій економічній моделі

Заява президента США Дональда Трампа про "золоте століття Америки" — це передвиборча риторика, що продовжує лунати і після його перемоги. Економічна політика Трампа, зокрема підвищення тарифів, може спричинити дисбаланс у світовій економіці. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

"Уже є повідомлення про підвищення мит на 25% на товари з Канади та Мексики. З Китаєм поки що ситуація на паузі. Це, безумовно, змінить тренди. І наразі зарано робити висновки, наскільки ці зміни будуть кризовими для світової економіки чи, можливо, принесуть якісь позитивні наслідки", - зазначив він.

Клочок зауважив, що заяви Трампа про збільшення видобутку нафти вже знизили її ціну. Якщо тенденція продовжиться, виробники будуть змушені знижувати собівартість для збереження маржі. Також президент США пообіцяв знизити ціни на бензин вдвічі, але, як зазначив експерт, цей крок суперечить світовій економічній моделі.

"Політика протекціонізму, яку Трамп послідовно відстоює, частково справедлива і затребувана для самої Америки, оскільки виробництво було винесене за межі країни. Це сталося тому, що американці хочуть отримувати вищі заробітні плати. Але Трамп пропонує: "Ви будете працювати більше, але оплата залишиться незмінною". Це суперечить законам економіки, які вже сотні років є основою розвитку ринкових відносин", - наголосив Клочок.

Крім цього, Трамп зняв обмеження на розробку та використання ШІ, які свого часу впроваджував Байден. Клочок припустив, що Трамп бачить модель "золотого віку" Америки саме через розвиток технологій.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Клочок також зауважив, що не можна очікувати кардинальних змін на глобальному рівні за чотири роки, особливо враховуючи, що Європа вже оголосила про намір відстоювати свої економічні інтереси. Трамп послідовний у своїй політиці, і це не відповідає його заявам.

"Тому справді сьогодні Трамп — це нова ера. Чи буде вона "золотою" для Америки? Побачимо. Уже зараз Канада, наприклад, оголосила торгову війну, коли оприлюднила перелік товарів, які підпадуть під мита у відповідь, якщо США запровадять свої. Відтак, рух товарів припиниться, що спонукатиме країни вкладати більше в розвиток технологій", - додав експерт.

Клочок підкреслив, що європейські країни, як-от Франція, закликають збільшити витрати на озброєння, купуючи його у європейських виробників, щоб зменшити залежність від США. Проте США залишаються лідером у розробці новітньої зброї.

"Чи зможе ринок озброєння задовольнити запити європейських країн — питання відкрите. Це потребуватиме або додаткових інвестицій у розробку, або закупівель у США. У цьому контексті можна очікувати посилення торговельних ігор між країнами", - заявив Клочок.

Дивіться відео інтерв'ю Валерія Клочка Главреду про перші кроки Трампа:

Перші укази Трампа після інавгурації - новини за темою

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє нову допомогу іноземним державам на три місяці. Цей крок є частиною зовнішньої політики "Америка насамперед", спрямованої на перегляд програм іноземної допомоги.

Також радник із нацбезпеки США Майк Волц санкціонував "повну перевірку" десятків чиновників Білого дому, зокрема тих, хто відповідає за ядерну зброю Ірану і КНДР, кібершпигунство та війну в Україні. Чиновникам наказали покинути Білий дім і повернутися тільки на прохання старших директорів.

Як повідмляв Главред, 22 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про закриття південного кордону для нелегальних мігрантів. У документі зазначено, що Трамп має повноваження запобігти в'їзду нелегальних мігрантів згідно із Законом про імміграцію та громадянство.

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Хто такий Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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