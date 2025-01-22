Обіцянку виконав: Трамп закрив південний кордон США для нелегальних мігрантів

Трамп також обмежив положення імміграційного законодавства, які дозволяли б нелегальним мігрантам залишатися в США.

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Байден не зміг захистити американців від нелегальних іноземців / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот із відео

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Трамп указом закрив кордон з Мексикою для нелегальних мігрантів

Президент Штатів обмежив положення імміграційного законодавства, які дозволяли б нелегальним мігрантам залишатися в США

У середу, 22 січня, президент Сполучених штатів Дональд Трамп підписав указ про закриття південного кордону США для нелегальних мігрантів, який пролягає з Мексикою. Про це йдеться на сайті Білого Дому.

"Президент має повноваження відповідно до Закону про імміграцію та громадянство, а також запобігати фізичному в’їзду нелегальних іноземців до Сполучених Штатів через південний кордон", — йдеться у заяві. відео дня

У документі зазначається, що деякі штати, зокрема Техас, просили федеральний уряд про захист від вторгнення мігрантів під час правління Джо Байдена, але "він не зміг захистити їх від мільйонів нелегальних іноземців, які в'їжджають до США".

Також у заяві йдеться, що Трамп наказав Міністерству внутрішньої безпеки, Мін'юсту та Держдепартаменту "вжити всіх необхідних заходів для негайної відсічі, репатріації та депортації" мігрантів через південний кордон Сполучених Штатів.

Трамп також обмежив положення імміграційного законодавства, які дозволяли б нелегальним мігрантам залишатися в США. Йдеться про право на притулок.

Обіцянки Дональда Трампа/ Інфографіка: Главред

Заяви Дональда Трампа - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп попередив, що Росія зіткнеться з "серйозними проблемами", якщо Путін відмовиться укласти мирну угоду. За його словами, український президент Володимир Зеленський налаштований на досягнення домовленостей.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп доручив спецпредставнику по Україні генерал-лейтенанту Кіту Келлогу закінчити війну України з Росією за сто днів. Видання The Wall Street Journal зазначає, що роль Келлога як спеціального посланника скоріше є початковим кроком у мирних переговорах, які Трамп планує особисто контролювати.

Пізніше Дональд Трамп закликав Росію та особисто російського диктатора Володимира Путіна припинити повномасштабну війну в Україні. Він пригрозив накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям.

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Що таке Білий дім? Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

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