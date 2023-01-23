Чекати Шольца не будуть: Польща передає танки Leopard Україні

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що Польща передасть Україні танки Leopard 2 і виконають свої обіцянки.
"Ми збираємося відправити танки Leopard 2 в Україну. Ми будемо підтримувати зв'язок з урядом Німеччини з цього питання. Але незалежно від рішення інших країн, ми сповнені рішучості поставити ці танки, як і обіцяли", - підкреслив глава польського МЗС.
Після Рамштайна, на якому не вдалося прийняти рішення про постачання Україні танків Leopard Рау був сильно схвильований.
Рау заявив, що озброєння України для відбиття російської агресії – це не якась вправа для прийняття рішень.
"Українська кров проливається по-справжньому. Це ціна зволікання з поставками Leopard. Ми повинні діяти негайно", - підкреслив міністр.
Відзначимо, що Німеччина поки не приймала рішення, яке б дозволило іншим країнам передавати танки Leopard 2 Україні.
Танки Leopard для України
Нещодавно стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий передати Україні бойові танки Leopard 2 лише після того, як Вашингтон прийме рішення про постачання ЗСУ бойових танків M1 Abrams.
У Білому домі відповіли канцлеру Німеччини Олафу Шольцу про постачання танків в Україну. У Байдена вважають, що кожна країна повинна приймати власне суверенне рішення про надання військової допомоги Україні.
Президент Володимир Зеленський заявив, що у питанні поставки танків для України не повинно бути коливань. Таким чином український лідер натякнув на Німеччину, яка досі не прийняла рішення про передачу або реекспорт танків в рамках військової допомоги нашій країні. За словами президента, є конкретні речі, від яких залежить стійкість України на полі бою.
Пізніше Польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що якщо Берлін не зважиться на схвалення поставок Leopard Україні, Варшава передасть їх сама.
У свою чергу міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд ФРН не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2.
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