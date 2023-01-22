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На тлі скандалу з танками Leopard: Шольц здивував новою заявою про Україну

22 січня 2023, 16:56
Під час своїх звернень Шольц та Макров згадав Україну і підтримку нашої країни.
Леопард, Шольц
Шольц / УНІАН, US Army

На тлі чуток про відмову передавати Україні танки Leopard, канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив нову заяву.

22 січня він прибув до Парижа на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном на честь 60-річчя укладення договору про примирення між двома країнами.

Під час своїх звернень Шольц згадав Україну.

"Ми будемо продовжувати надавати Україні, поки це необхідно, всю підтримку, якої вона потребує. Разом, як європейці, щоб захистити наш європейський проект миру", - раптом заявив Шольц, пише Le Figaro.

А ось президент Франції зазначив, що підтримка України буде "непохитна" у всіх сферах.

"Після 24 лютого наш союз не був розділений і не ухилився від своєї відповідальності", - додав президент Франції.

Танки Leopard 2 для України

На зустрічі Рамштайн-8 у Німеччині, яка відбулася 20 січня, країни Заходу так і не прийняли рішення про постачання танків Leopard 2 Україні. Новий німецький міністр оборони Борис Пісторіус сказав, що є як аргументи "за", так і аргументи "проти" реалізації ініціативи. У Бундестазі через це піддали критиці канцлера Олафа Шольца.

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна за підсумками зустрічі в Рамштайні зміцнить свої позиції. Однак Києву як і раніше потрібні танки Leopard 2. За їх отримання доведеться поборотися.

Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем піддав критиці ФРН за нерішучість у питанні поставок танків Leopard 2 Україні. Він сказав, що "втомився від цього шоу" і закликав Німеччину надати танки Києву, оскільки це відповідає національним інтересам Берліна.

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