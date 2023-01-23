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"Ми на фінальній стадії": Кулеба заявив, що питання про отримання танків Leopard майже вирішене

23 січня 2023, 20:08
Глава української дипломатії зауважив, що надання кожного типу зброї Україні було для Німеччини проблемним.
Дмитро Кулеба
Кулеба заявив, що питання про отримання танків Leopard майже вирішене / УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в питанні отримання Україною німецьких танків Leopard залишилося зробити останні півкроку. Про це глава МЗС заявив в ефірі телемарафону.

"У питанні танків нам залишилося зробити останні півкроку. Ми вже отримали британські Challenger, про які колись говорили, що це неможливо. Ми вже отримуємо французькі танки, легкі поки що. Ми чуємо, що Франція обмірковує надання нам танків Leclerc. Я не маю сумнівів, що і Leopard до нас доїдуть, ми знаходимося на фінальній стадії", - підкреслив Кулеба.

Глава української дипломатії зауважив, що надання кожного типу зброї Україні було для Німеччини проблемним.

"Така країна, є специфіка, треба її враховувати. Але, зрештою, ми завжди отримували необхідний результат, і цього разу також отримаємо", - висловив упевненість Кулеба.

За його словами, Київ у діалозі з Берліном наголошує, що кожний день дискусій про передачу танків Україні – це день реальної битви на фронті. Тому чим швидше влада ФРН прийме таке рішення, тим менше крові проллється.

"Ми прискорюємо (рішення про танки - ред.) максимально на всіх рівнях. Президент України Володимир Зеленський особисто цим займається, міністр оборони Олексій Резніков, я", - додав глава МЗС.

Танки Leopard для України

Нещодавно стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий передати Україні бойові танки Leopard 2 лише після того, як Вашингтон ухвалить рішення про постачання ЗСУ бойових танків M1 Abrams.

У Білому домі відповіли канцлеру Німеччини Олафу Шольцу про постачання танків в Україну. У Байдена вважають, що кожна країна повинна ухвалювати власне суверенне рішення про надання військової допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в питанні поставки танків для України не повинно бути коливань. Таким чином український лідер натякнув на Німеччину, яка досі не ухвалила рішення про передачу або реекспорт танків в рамках військової допомоги нашій країні. За словами президента, є конкретні речі, від яких залежить стійкість України на полі бою.

Пізніше польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що якщо Берлін не зважиться на схвалення поставок Leopard Україні, Варшава передасть їх сама.

У свою чергу міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд ФРН не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2.

Більше новин про військову допомогу Україні:

війна в Україні Дмитро Кулеба Німеччина війна Росії та України Танк Leopard 2
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