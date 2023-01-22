ЗСУ підуть в атаку з Leopard і Challenger 2: генерал-розвідник розкрив тактику контрнаступу

Важке західне озброєння створює перспективу ефективного знищення ресурсів окупантів РФ, підкреслив Микола Маломуж.

ЗСУ можуть отримати танки Leopard / Bundeswehr / David Karafa

Крім нових БТР, самохідних установок, ракетних систем, а також більш потужних боєприпасів, головним посиленням Збройних сил України будуть танки західного зразка, заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

"Все в комплексі означатиме суттєве посилення наших ударних груп", - підкреслив він під час чату в Главреді, відповідаючи на одне з питань читачів.

Генерал армії впевнений в тому, що це створює перспективу того, що ЗСУ будуть ефективно знищувати ресурси Російської Федерації (бронетехніку, артилерію і боєприпаси), яких в окупантів залишилося небагато.

"Ми зможемо більш ефективно проводити наступальні операції. Адже всі новітні танки, зокрема, Leopard і Challenger 2, мають системи потужної радіолокації, захисту, реагування на удари, нейтралізації систем наведення противника на відстані. Тобто це не просто танк, а ціла система захисту й ураження, причому високоточна", — пояснив він.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Співрозмовник звернув увагу на те, що західні танки будуть уражати вогневі і різні інші системи противника, а з іншого боку стануть маневрувати та захищати себе від ураження протитанковими системами РФ.

"Їх дуже непросто уразити, тому що будь-які пуски по танку виявляються їм і дезорієнтуються моделями захисту. Тому це, з одного боку, посилить нашу вогневу міць, а з іншого – в процесі наступальних операцій це буде ударна сила, яка буде проривати всі загородження противника – і водні, і земляні вали. Вони будуть завдавати величезних втрат живій силі й техніці, а також тим вогневим засобам, які будуть на лінії фронту", — додав Маломуж.

Раніше генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що на засіданні "Рамштайн-8" оголосили про значний новий пакет "бойових можливостей" для України. Водночас Ллойд Остін заявив після засідання, що рішення про надання Україні німецьких основних бойових танків Leopard немає, як і американських танків M1 Abrams.

Нагадаємо, глава оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила про те, що після поставок Україні бойових машин піхоти Marder, варто чекати передачі ЗСУ німецьких танків Leopard.

Як пояснила вона в Twitter, це стало результатом зміни позиції федерального уряду Німеччини.

"Це велике полегшення, що федеральний уряд і особливо канцелярія, нарешті, прокладають шлях для поставок танків в Україну", - пише вона.

Танк Leopard 2 - в чому його особливість Танк Leopard 2 - один з найвдаліших проектів в післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall RH-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських К1А1. На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручна зарядка гармати. Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі та не завдає шкоди екіпажу. Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. Його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані в два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм. Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

Раніше прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії Ріші Сунак в ході телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про намір поставити українській стороні танки Challenger 2 і артилерійські системи.

"Прем'єр-міністр позначив прагнення Великобританії посилити нашу підтримку України, в тому числі шляхом надання танків Challenger 2 і додаткових артилерійських систем. Прем'єр-міністр і президент Зеленський привітали інші міжнародні зобов'язання в цьому ключі, в тому числі пропозицію Польщі надати роту танків "Леопард", — йдеться в повідомленні на сайті британського уряду.

Танк Challenger 2 - що про нього відомо Challenger 2 ("Суперник") - основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії. Бойова маса - 75 тонн, екіпаж 4 людини. Озброєння: гармата 120-мм L30E4;

довжина ствола, калібрів 55;

боєкомплект гармати 52;

приціли: комбінований стабілізований SAGEM з вбудованим лазерним далекоміром, нічний тепловізорний, телескопічний монокулярний, перископічний панорамний стабілізований;

кулемети: 1 × 7,62-мм L94A1, 1 × 7,62-мм l37a2. Танки Челленджер 2 застосовувалися при веденні бойових дій в Косовому та Іраку. У травні 2009 року BAE Systems оголосила, що згортає виробництво танків даної моделі у зв'язку з відсутністю оборонного замовлення з боку уряду Великої Британії.

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