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Чи чекати незабаром ще одну війну: дипломат розкрив результати зустрічі Сі з Байденом

Яна Ставська
19 листопада 2023, 12:28
Огризко також оцінив перспективи можливого впливу Китаю на політику Путіна.
Сі Цзіньпін, Джо Байден
Сі зустрівся з Байденом в Сан-Франциско 15 Листопада / Колаж: Главред, фото: скріншот

Американська та китайська сторони після зустрічі Сі Цзіньпіна з Джо Байденом продовжать дотримуватися лінії "одна країна - дві системи" у контексті можливих бойових дій КНР і Тайваню.

Тобто, зазначив в інтерв'ю Главреду дипломат, колишній глава МЗС, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко, Китай, згідно з нею, не буде нападати на Тайвань, про що сказав Сі, а Америка більше не буде провокувати його умовними візитами Пелосі, а також не буде занадто сильно озброювати Тайвань (хоча США все одно будуть робити це так чи інакше, але, можливо, іншими шляхами).

"Тобто статус кво зафіксований, він нікуди не подівся, і все залишається так, як є, - сказав Огризко.

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За словами дипломата, "теоретично можливо", що Китай здатний вплинути на Росію шляхом "м'якого тиску".

"Тому тут є обережний оптимізм, але ми повинні розуміти, що для Китаю тоталітарна Росія - це важливий союзник, і він навряд чи буде легко з ним прощатися", - пояснив експерт.

На думку Огризка, Китай продовжує робити вигляд, що і Росія, і Україна однаково винні в цій війні, тому чогось нового він не запропонує.

"Єдине, що Китай може не робити, то це не давати РФ можливостей для обходу санкцій, а також не дозволяти Північній Кореї постачати РФ озброєння, адже та стовідсотково залежна від Китаю. Якщо це б сталося, навіть ці два моменти вже б означали, хоч і не пряму, але опосередковану допомогу Україні в протистоянні з російським агресором", - зазначив експерт.

Наразі не можна говорити, що припинення поставок снарядів з Північної Кореї або певного обладнання з Китаю серйозно вплине на хід війни, висловився Огризко. Хоча це створить додаткові проблеми для російської армії.

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко-український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, Надзвичайний і Повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві – аташе відділу друку, яку він отримав одразу після закінчення Київського державного університету ім.Т. Шевченка.

У 1992 році Огризку присвоєно ранг Надзвичайного і Повноважного посла України. З 1992 по 1996 він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках – Надзвичайний і Повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік-посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-перший заступник Міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007 року призначений на посаду міністра закордонних справ України в коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 звільнений Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009 року призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Покинув пост разом зі звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він здав повноваження члена президії та заступника голови політради партії і припинив своє членство в ній.

З вересня 2014 р дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як новий час, Українська правда.

З 2022 проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Зустріч Сі і Байдена

15 листопада Сі зустрівся з Байденом у Сан-Франциско. Повідомлялося, що зустріч була "присвячена обговоренню ключових питань і зміцненню відносин між двома країнами".

Але після від'їзду Сі Байден, відповідаючи на одне з питань журналістів, назвав китайського главу "диктатором". ЗМІ припустили, що це якимось чином підірве домовленості між країнами. При цьому США підтримують політику "одного Китаю". Хоча сама КНР не відмовилася від війни з Тайванем.

На думку експерта Петра Олещука, зараз Китай буде працювати над посиленням своїх геополітичних позицій на Тихому океані. Сама ж зустріч, на думку Олещука, пройшла "без вагомих результатів".

В Офісі Зеленського ж вважають, що візит Сі Цзіньпіна до США "викреслив" Росію як геополітичного гравця.

"Зустріч лідерів США і Китаю. Це чудовий сигнал миру - діалог замість протистояння, новий глобальний порядок, обов'язково потрібні правила, стабільність і передбачуваність. І другий момент - Росію нарешті викреслили зі списку тих, хто реально впливає на світові процеси", - підкреслив радника глави ОП Михайло Подоляк.

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