'Дрони пошкодили будинки та інфраструктурний об'єкт': у ЗСУ розповіли про масовану нічну атаку РФ

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що Росія знову завдала удару по мирних українських містах. Ворог запустив по нашій території 20 "Шахедів", проте значну частину із них вдалося збити.
У ефірі телемарафону "Єдині новини" Ігнат заявив, що під час нічної атаки дронами-камікадзе обійшлося без критичних руйнувань. Він також наголосив, що 15 збитих безпілотників із 20 - це чудовий результат.
Деталей у ЗСУ не розкривають, щоб не давати ворогу зрозуміти, чи досяг він успіху. Також речник розповів, що Росія намагається поцілити у критичну інфраструктуру та військові об'єкти, однак про це також не можна говорити в прямому ефірі.
"Сили протиповітряної оборони роблять все можливе, щоб наблизити статистику збитих дронів до 100%", - підкреслив він.
Речник Повітряних сил також зауважив, що зараз триває робота над посиленням української ППО.
На Київщині влучання в інфраструктурний об’єкт
Голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив у Facebook, що внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт.
"Другу ніч поспіль російські терористи атакують Київську область за допомогою БпЛА. Повітряна тривога тривала майже 5 годин. На Київщині активно працювала ППО", - зазначив очільник ОВА.
За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. Пожежа ліквідована.
На Черкащині уламки пошкодили будинки
"Ніч із тривогою в понад 4 години. Ворог влаштував черговий терор із повітря. За попередніми даними, наші оборонці мінуснули в небі над Звенигородщиною ворожий БпЛА", - заявив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.
Як зазначається, уламками незначно пошкоджено п'ять будинків. Люди не постраждали.
Нагадаємо, що Росія масовано атакувала Україну дронами. Безпілотники були запущені декількома групами і заходили у Київську область із різних напрямків, постійно змінюючи вектори руху за маршрутом.
Окупанти дронами атакували дві області України. Окупанти прилаштовуються і намагаються знайти спосіб, який буде для них максимально ефективним, вважає Гуменюк.
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