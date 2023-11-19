'Дрони пошкодили будинки та інфраструктурний об'єкт': у ЗСУ розповіли про масовану нічну атаку РФ

Деталей у ЗСУ не розкривають, щоб не давати ворогу зрозуміти, чи досяг він успіху.

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Росія атакувала Україну дронами / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, скріншот

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що Росія знову завдала удару по мирних українських містах. Ворог запустив по нашій території 20 "Шахедів", проте значну частину із них вдалося збити.

У ефірі телемарафону "Єдині новини" Ігнат заявив, що під час нічної атаки дронами-камікадзе обійшлося без критичних руйнувань. Він також наголосив, що 15 збитих безпілотників із 20 - це чудовий результат.

Деталей у ЗСУ не розкривають, щоб не давати ворогу зрозуміти, чи досяг він успіху. Також речник розповів, що Росія намагається поцілити у критичну інфраструктуру та військові об'єкти, однак про це також не можна говорити в прямому ефірі.

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"Сили протиповітряної оборони роблять все можливе, щоб наблизити статистику збитих дронів до 100%", - підкреслив він.

Речник Повітряних сил також зауважив, що зараз триває робота над посиленням української ППО.

На Київщині влучання в інфраструктурний об’єкт

Голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив у Facebook, що внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт.

"Другу ніч поспіль російські терористи атакують Київську область за допомогою БпЛА. Повітряна тривога тривала майже 5 годин. На Київщині активно працювала ППО", - зазначив очільник ОВА.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. Пожежа ліквідована.

На Черкащині уламки пошкодили будинки

"Ніч із тривогою в понад 4 години. Ворог влаштував черговий терор із повітря. За попередніми даними, наші оборонці мінуснули в небі над Звенигородщиною ворожий БпЛА", - заявив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.

Як зазначається, уламками незначно пошкоджено п'ять будинків. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що Росія масовано атакувала Україну дронами. Безпілотники були запущені декількома групами і заходили у Київську область із різних напрямків, постійно змінюючи вектори руху за маршрутом.

Окупанти дронами атакували дві області України. Окупанти прилаштовуються і намагаються знайти спосіб, який буде для них максимально ефективним, вважає Гуменюк.

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