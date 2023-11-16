Росію викреслили: в Офісі президента прокоментували візит Сі Цзіньпіна до США

В Офісі президента зазначили, що у світі поступово встановлюється новий глобальний порядок в якому Росія майже втратила суб'єктність.

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В Офісі президента прокоментували візит Сі Цзіньпіна до США / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

В Україні з обережним оптимізмом оцінили переговори очільника Білого дому Джо Байдена й лідера Китаю Сі Цзіньпіна у США. Про це у своєму Telegram-каналі зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він висловив думку, що зустріч лідерів США і Китаю є важливим сигналом світу: замість конфронтації - діалог, створення нового глобального порядку, визнання обов'язковості правил, а також досягнення стабільності і передбачуваності.

"Обережний оптимізм. Зустріч лідерів США та Китаю. Це чудовий сигнал світу – діалог замість протистояння, новий глобальний порядок, обов’язково потрібні правила, стабільність і передбачуваність. І другий момент – Росію нарешті викреслили зі списку тих, хто реально впливає на світові процеси", - написав Подоляк. відео дня

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк також робить висновок, що Росія зараз майже не суб’єктна.

"Тому Росія робить ставку на хаос, руйнацію, підтримання насильства як інструмента зовнішньої політики. І має огидну репутацію, об яку не можна бруднитися. Усього цього не треба тим, хто хоче бачити горизонти, майбутнє, взаємні обмежувальні правила", - додав Подоляк.

Переговори США і Китаю

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після позитивних та продуктивних переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, президент США Джо Байден знову назвав главу КНР "диктатором".

Водночас, у Китаї обурилися тим, що президент США Джо Байден вважає китайського лідера Сі Цзіньпіна "диктатором". Це може призвести до погіршення атмосфери під час переговорів у Сан-Франциско.

Також, під час зустрічі з Джо Байденом китайський лідер Сі Цзіньпін висловив думку, що Китай "неминуче" поглине Тайвань, і водночас вказав, що США не повинні втручатися у цей процес. Пекін не готується до нападу на Тайвань, але залишає за собою право застосувати силові методи, якщо потрібно.

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