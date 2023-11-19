Голод і холод окупантам Росії: у ЗСУ назвали топ-завдання армії України на зиму

Одним з головних завдань для сил оборони України взимку стане перерізання логістичних шляхів російських окупантів. Треба зробити так, щоб вони відчули голод і холод, які призведуть до відсутності бажання воювати проти українців. Про це заявив начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.
В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що ключове завдання для ЗСУ – реалізація дій, спрямованих на нанесення шкоди російським окупантам. Взимку потрібно перебивати ворожу логістику, щоб загарбники втратили бажання воювати.
"Наше головне завдання, щоб все, що відбувається зараз допомагало українським Збройним силам і навпаки приносило шкоду російським окупантам. Звичайно, будемо намагатися перебити їхні логістичні шляхи, їхні поставки для того, щоб вони були голодні, холодні і бажання в них воювати не було", - сказав Фітьо.відео дня
Також речник командування Сухопутних військ ЗСУ наголосив, що російські безпілотники залишаються великою загрозою для українських військ. Один з варіантів боротьби - ліквідація операторів дронів.
Війна Росії проти України
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