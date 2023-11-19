Русский мир у всій красі: нацист Мільчаков шокував кровожерливим зізнанням про українців

Мільчаков не приховує своїх неонацистських поглядів. Він неодноразово хвалився публічними стратами військовополонених.

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За РФ у війні проти України воюють неонацисти / Колаж Главреда. Фото: скріншот, ua.depositphoto.com

Російський неонацист Олексій Мільчаков, польовий командир розвідувальної групи" Русич", шокував новим нелюдським зізнанням про ставлення РФ до українців під окупацією Росії.

У недавньому інтерв'ю кремлівським пропагандистам у Мільчакова поцікавилися, чи правда, що російські окупанти займаються "вилученням" у місцевого населення окупованих українських територій побутової техніки.

Той не став нічого приховувати, бо, за його ж словами, не бачить в цьому "нічого поганого".

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Понад те, Мільчаков зазначив, що у нього самого є крадена техніка.

"Ми ж перебуваємо на знову звільнених територіях. І незазорно сп*здити пральну машинку у місцевого населення. Вони самі з радістю говорять: унітази, пральні машинки, все забирайте на позиції, тягніть. У мене є холодильник, пральна машинка, і унітаз у мене там є. Звісно, я цього не купував", - висловився окупант.

Мільчаков визнав ще один військовий злочин - дивіться відео:

Хто такий Мільчаков

Олексій Мільчаков - росіянин, неонацистський найманець, терорист, польовий командир диверсійно-штурмової розвідки, застосовує нацистську символіку і радикальну ненависницьку ідеологію. Член Спілки добровольців Донбасу.

Брав участь у російській окупації Криму, учасник війни на сході України на боці терористичного угруповання "ЛНР" у складі угруповання "Бетмен" і війни в Сирії у складі ПВК "Вагнер". Після російського вторгнення в Україну у 2022 році, бере участь у війні, очолює ДШРГ "Русич".

Здобув популярність в інтернеті завдяки тому, що виклав на своїй сторінці в соцмережі фотографію з відрізаною ним головою цуценяти. Відомий також своїми радикальними і нацистськими поглядами.

Відзначився знущаннями і стратами українських військовополонених. Неодноразово фотографувався на тлі вбитих українських військових. Багатьма оцінюється як російський націоналіст і відкритий нацист.

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