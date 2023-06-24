УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Жданов пояснив, чому Пригожина чекає незавидна доля

Дмитро Відоменко
24 червня 2023, 11:36 оновлено 24 червня, 11:36
856
Військовий експерт Олег Жданов каже, що ватажка ПВК Євгена Пригожина чекає "героїчна смерть на барикадах".
Жданов, Пригожин
Олег Жданов пояснив, чому Пригожина нічого хорошого в майбутньому не чекає / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов стверджує, що ватажкові ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину уготована незавидна доля, навіть якщо піднятий ним в країні-агресорі РФ заколот увінчається успіхом. Про це експерт повідомив в інтерв'ю Главреду.

"На першому етапі це буде таран. Це людина, яка розгойдує Спаську вежу, щоб з неї впала зірка. Йому світить героїчна смерть на барикадах. Він зіграє роль героя-революціонера. Просто таких людей дуже важко контролювати і їх складно зупинити. Особливо коли вони входять в раж. А тут він вже на куражі, вже ПВК "Вагнера" воює краще, ніж регулярна армія. Він найчесніший і правильний, рятувальник Росії. А потім спробуйте зупинити його. Тільки куля", - сказав Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

відео дня

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Військовий заколот Пригожина в Росії

Керівник ПВК Вагнера Євген Пригожин увечері 23 червня оголосив про те, що кадрові окупанти Міноборони РФ вдарили ракетами по тилових позиціях вагнерівців. Пригожин заявив, що тепер його угруповання в 25 тисяч бойовиків йде розбиратися з Шойгу.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер захопила Ростов. За словами Пригожина, бойовики лише за ніч збили 3 вертольоти російських кадрових військ, які намагалися завдати ударів по вагнерівцях.

Також з'явилася інформація, що бойовики Вагнера взяли Воронеж. Під їх контролем там вся військова інфраструктура. Влада регіону каже, мовляв,"ситуація під контролем".

Інші новини:

Олег Жданов військовий переворот Євген Пригожин
Реклама

Головне за день

"У нас буде новий президент": Пригожин плюнув в обличчя Путіну і відмовився здатися

"У нас буде новий президент": Пригожин плюнув в обличчя Путіну і відмовився здатися

13:12 Світ
Зеленський - про війну в РФ: слабкість Москви очевидна, це справа рук Путіна

Зеленський - про війну в РФ: слабкість Москви очевидна, це справа рук Путіна

13:01 Політика
Кадиров порушив мовчання: в істериці пообіцяв воювати за Путіна проти Пригожина

Кадиров порушив мовчання: в істериці пообіцяв воювати за Путіна проти Пригожина

12:20 Світ
Всі головні новини

Останні новини

13:39

Колона танків "пригожинців" мчить по Липецькій області до Москви: Гіркін ниє

13:12

"У нас буде новий президент": Пригожин плюнув в обличчя Путіну і відмовився здатися

13:01

Зеленський - про війну в РФ: слабкість Москви очевидна, це справа рук Путіна

12:52

Що відбувається з організмом людини, яка постійно їсть сир

12:46

Процес саморуйнування РФ запущений: Данілов оцінив бунт Пригожина

Вночі РФ атакувала ракетами Київ та Дніпро, є жертви: всі подробиціВночі РФ атакувала ракетами Київ та Дніпро, є жертви: всі подробиці
12:45

Підключається Білорусь: білоруський військовий закликав армію зробити правильний вибірВідео

12:20

Кадиров порушив мовчання: в істериці пообіцяв воювати за Путіна проти Пригожина

12:19

Громадянська війна у РФ: під Воронежем ПВК Вагнер веде бої з регулярною армієюВідео

12:17

Пригожин з ПВК "Вагнера" планують дійти до самої Москви - розвідка Британія

Реклама
12:05

Чоловік Наташі Корольової Тарзан з ганьбою втратив роботу в РФ

12:03

"Обіцяла батюшці не матюкатися": путіністка Кудрявцева сильно запереживала за РФ

11:49

У Росії почалася громадянська війна, ПВК Вагнер йде на Москву - Подоляк

11:46

Що потрібно зробити 25 червня перед сном, щоб стати багатшим: прикмети і заборони дня

11:38

Запахло смаженим: Лукашенко екстрено вивіз сім'ю в турецький Бодрум

11:36

Жданов пояснив, чому Пригожина чекає незавидна доля

11:35

За бунтом Пригожина стоїть соратник Путіна: він веде свою гру зі США — Жданов

11:17

ГУР: бунт Пригожина - ознака краху Путіна, не треба було нападати на Україну

11:01

Окупанти в ніч на 24 червня випустили по Україні понад 50 ракет - Ігнат

10:58

ПВК Вагнера з Пригожиним взяли Воронеж - з'явилася карта просування бойовиків

10:50

"Путін самоусунувся": у Мережі з'ясували, кому запропонували взяти владу в РФ

Реклама
10:21

У Москві ввели режим контртерористичної операції, в Підмосков'ї - технікаВідео

10:02

Путін в істериці звернувся до росіян і та заявив про удар в спинуВідео

09:59

Програє або Путін, або Пригожин: домовитися вже не вийде - Подоляк

09:32

Ходорковський підтримав заколот, а Гіркін ниє через захід "вагнерів" у Воронеж

09:27

Буданов - про військовий заколот Пригожина: це реально, конфлікт - не постановка

08:52

У Петербурзі в будівлю ПВК "Вагнера" прийшли путінські силовикиВідео

08:38

Пригожин почав повстання в Росії, Путін на боці Шойгу і Герасимова - ISW

08:13

Пригожин захопив військові об'єкти Ростова: Гіркін оголосив громадянську війнуВідео

07:32

Будівлю Міноборони РФ в Ростові оточили солдати і танкиВідео

07:00

День НЛО: 5 небанальних фільмів про прибульців, що підкорять навіть скептиківВідео

06:20

Чого домоглася Москва ядерним шантажемПогляд

04:00

Яке свято 24 червня: кого потрібно привітати в цей день

03:18

Держпереворот Пригожина - не інсценування і не "договірняк"Погляд

03:10

Сприймають близько до серця: п'ять знаків зодіаку, які надто вразливі

02:40

"Вагнер" входить в Ростов": Пригожин - про держпереворот в РФВідео

02:35

"Всередині Кремля щось іскрить": Сотник розповів про наближення хаосу в РФВідео

02:20

Євген Карась. Що відбувається на Росії?Відеоблоги

02:05

Як і з чим є сало: несподівана відповідь, про яку мало хто здогадується

01:35

Путінські генерали благають Пригожина зупинитися, а він погрожує трибуналомВідео

01:35

Черник пояснив, коли настане зручний момент для удару по Кримському мосту

Реклама
01:07

Купа військової техніки і вий сирен: у Москві почалася паніка, підняли силовиків

00:47

"Наші соратники, готуйтеся!": в ЛСР висловилися про збройний заколот Пригожина

00:45

Після демаршу Пригожина війна закінчиться раптово, Путіна відсторонять – ЖдановЕксклюзив

00:44

На Росії захейтили Собчак за фото у вишиванці

00:35

"З днем молоді": Кремль зганьбився зверненням Путіна, поки Пригожин захоплює РФ

00:31

Війна в Україні буде забута, попереду - війна за РосіюПогляд

23 червня, п'ятниця
23:50

Тендітна диктатура Путіна впала, найважче ми пережили - Буданов

23:35

Під Бахмутом відбувається місиво між "вагнерівцями" та військами РФ: усі подробиці

23:35

Як почалася громадянська війна в РФ: перші заяви Євгена Пригожина

23:27

"Шойгу буде повішений на Красній площі" - Пригожин

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти