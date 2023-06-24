Жданов пояснив, чому Пригожина чекає незавидна доля

Військовий експерт Олег Жданов каже, що ватажка ПВК Євгена Пригожина чекає "героїчна смерть на барикадах".

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Олег Жданов пояснив, чому Пригожина нічого хорошого в майбутньому не чекає / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов стверджує, що ватажкові ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину уготована незавидна доля, навіть якщо піднятий ним в країні-агресорі РФ заколот увінчається успіхом. Про це експерт повідомив в інтерв'ю Главреду.

"На першому етапі це буде таран. Це людина, яка розгойдує Спаську вежу, щоб з неї впала зірка. Йому світить героїчна смерть на барикадах. Він зіграє роль героя-революціонера. Просто таких людей дуже важко контролювати і їх складно зупинити. Особливо коли вони входять в раж. А тут він вже на куражі, вже ПВК "Вагнера" воює краще, ніж регулярна армія. Він найчесніший і правильний, рятувальник Росії. А потім спробуйте зупинити його. Тільки куля", - сказав Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. відео дня З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Військовий заколот Пригожина в Росії

Керівник ПВК Вагнера Євген Пригожин увечері 23 червня оголосив про те, що кадрові окупанти Міноборони РФ вдарили ракетами по тилових позиціях вагнерівців. Пригожин заявив, що тепер його угруповання в 25 тисяч бойовиків йде розбиратися з Шойгу.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер захопила Ростов. За словами Пригожина, бойовики лише за ніч збили 3 вертольоти російських кадрових військ, які намагалися завдати ударів по вагнерівцях.

Також з'явилася інформація, що бойовики Вагнера взяли Воронеж. Під їх контролем там вся військова інфраструктура. Влада регіону каже, мовляв,"ситуація під контролем".

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