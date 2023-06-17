Пригожин отримав ляпаса: Тука розповів, як у Шойгу повертали ватажка Вагнера

У Кремлі немає жодної єдності, там постійно йде боротьба між групами впливу, де "кожен друг готовий прокусити рятувальний круг", зазначив Георгій Тука.

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Пригожина повернули після того, як ПВК Редут розбили в Україні - Тука / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот YouTube

У Кремлі відбувається постійне протистояння різних груп впливу, в тому числі між ФСБ і Головним управлінням Генштабу Міноборони окупантів країни-агресора Росії. Бойовиків ПВК Вагнера Пригожина ще на початку війни відсторонили від бойових дій, але потім повернули через провали ПВК Редут, яка підпорядковувалася відомству Шойгу. Подальший конфлікт Пригожина і Міноборони продиктований демонстрацією ватажком Вагнера занадто незалежної позиції. Про це заявив ексзаступник глави МінТОТ, колишній керівник Луганської ВЦА Георгій Тука.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що в Кремлі немає жодної єдності, а відбувається постійне протистояння. Наприклад, між ФСБ і Головним управлінням Генштабу Міноборони РФ.

"Ми доволі часто припускаємося великої помилки, коли вважаємо, що Кремль — це щось єдине і монолітне. Недарма існує вислів про "башти Кремля". Повірте, я цим питанням займаюся з 2015 року, і це не якісь вигадки чи легенди — існують величезні постійні протиріччя і протистояння. Наприклад, між ФСБ та головним управлінням Генштабу… Тому загострення протистояння між різними групами впливу, як і існування тактичних союзів у короткому проміжку часу абсолютно нормальне для цього кубла гадюк, яке називається "Кремль". Насправді там, як у вислові: "Каждый друг прокусить готов спасательный круг", - зазначив Тука.

За його словами, Пригожин ще на початку війни отримав ляпаса від ГУ ГШ, коли ПВК Вагнер відсторонили від бойових дій. Там зробили ставку на бойовиків Редут, які були знищені в Україні, після чого вже повернули бандформування Пригожина. Однак за деякий час Пригожин став демонструвати занадто незалежну від військового відомства окупантів позицію.

"Пригожин на початку бойових дій отримав потужного ляпаса від головного управління Генштабу РФ, коли його з "вагнерівцями" усунули від бойових дій. І протягом тривалого терміну його не було ніде. Більше того, Пригожин скаржився: "Ну возьмите нас, мы тоже хотим". Але після того, як новостворений підрозділ ГШ замість Пригожина під назвою "Редут", завданням якого було здійснення терористичних актів у Києві (навіть кажуть, що саме бійцям цього "Редуту" було доручено фізичне знищення політичного керівництва України на чолі з президентом) отримали тут повний провал та на 95 відсотків були фізично знищені, вони були змушені знову повернутися до постаті Пригожина. Було абсолютно зрозуміло, що це подобається далеко не всім. І коли через доволі короткий проміжок часу Пригожин почав у публічному просторі поводитися неочікувано незалежно, це ще більше налаштувало проти нього керівництво російської армії", - підкреслив Георгій Тука.

Конфлікт Пригожина і Міноборони

Керівник бандформування ПВК Вагнер Євген Пригожин на початку травня вирішив піти на публічний конфлікт з главою Міноборони окупантів РФ Сергієм Шойгу і Генштабу Валерієм Герасимовим.

Він, використовуючи нецензурну лексику, в жорсткій формі вимагав від них видати бойовикам Вагнера боєприпаси. Пізніше Пригожин вивів своє військове формування з Бахмута.

Днями міністр оборони агресора Росії Сергій Шойгу підписав наказ, згідно з яким всі так звані "добровольчі формування" повинні перейти під контроль Міноборони.

Пригожин сказав, що нічого не буде підписувати. Свою заяву він повторив і після того, як директор РФ Путін натякнув, що контракти повинні підписати всі.

"Всі накази і укази, які формує Шойгу, стосуються тільки працівників Міноборони і на військовослужбовців. ПВК "Вагнер" не буде підписувати жодних контрактів з Шойгу", - підкреслив Пригожин.

Дивіться відео, в якому Пригожин розповів, що Кремлі вирішили щодо Путіна:

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