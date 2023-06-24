Ходорковський підтримав заколот, а Гіркін ниє через захід 'вагнерів' у Воронеж

Заколот Євгена Пригожина підтримав Ходорковський, а бойовик Ігор Гіркін чекає, коли бунт підтримають чиновники

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Ходорковський підтримав заколот Пригожина, а Гіркін розповів, що "вагнери" зайшли у Вороніж / колаж Главред, фото УНІАН

Колишній російський олігарх Михайло Ходорковський, який більше 10 років провів в ув'язненні через особистий конфлікт з диктатором Путіним, підтримав дії ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Відповідний пост той опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Пригожинський заколот, незважаючи на свою половинчастість і непідготовленість – найсильніший удар по путінській репутації. Кремлівські тролі розганяють, що завтра все буде ок. Нажаль їм - не буде!"- пише Ходорковський.

Потім він прямо закликав своїх прихильників підтримати "вагнерівців" і Пригожина, а також не дати путінському режиму зупинити тих на дорозі до Москви.

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"Допомагати з бензином і солярою, переконувати тих, кого пошлють його зупиняти, що ворог у нас зараз спільний. Так, допомагати хоч біса, якщо він вирішив виступити проти цього режиму! Якщо один злочинець готовий перешкодити іншому – не час крутити мордою - зараз треба допомогти, а потім, якщо доведеться, будемо битися і з цим. І так, це лише початок", - закликає Ходорковський.

Не залишився осторонь і видатний бойовик Ігор Гіркін (Стрєлков), коментуючи заяву опозиціонера, попередив, що головне почнеться, коли кремлівські Бонзи почнуть підтримувати Пригожина.

"Ходорковський закликав підтримати Пригожина. Не дивно жодного разу. Цього слід було очікувати. А ось коли почнуть "перевзуватися" діючі чиновники і пропага**они – буде забавніше. А вони вже почали. Ось Шуригін, наприклад, вже "оголосив нейтралітет". Дрібниця, звичайно, але знакова дрібниця", – написав Гіркін.

А незабаром бойовик написав, що сили ПВК "Вагнера" зайшли у Воронеж і не зустріли ніякого опору.

""Музиканти" увійшли до Воронежа без опору", – з явними нотками безвиході написав Гіркін.

Збройний заколот Пригожина в Росії

Увечері 23 червня керівник бандформування ПВК Вагнер Євген Пригожин звинуватив кадрових російських окупантів Міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з Міноборони.

Після цього в Москві, Ростові та інших містах країни-окупанта Росії почала з'являтися військова техніка. У Кремлі заявили, що Путін, мовляв, "проінформований". ФСБ відкрила кримінальну справу проти Пригожина і звинуватила його в заклику до військового заколоту.

24 червня вранці Пригожин заявив, що бойовики ПВК Вагнера взяли під контроль всі військові об'єкти в Ростові-на-Дону. Також, за його словами, вагнерівці за ніч збили три вертольоти російських військ.

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