Джонсон таємно приїхав до Києва на День Незалежності з великим сюрпризом для України: подробиці

Зеленський і Джонсон / president.gov.ua

Прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон у День Незалежності України втретє з початку повномасштабного вторгнення Росії приїхав до Києва.

Борис Джонсон перший написав у Twitter, що він знаходиться в Києві.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що радий вітати в День Незалежності великого друга України Бориса Джонсона.

Як повідомляє канцелярія британського прем'єра, Борис Джонсон оголосив про надання нового великого пакету допомоги Україні, що включає 850 мікродронів.

Відзначається, що новий пакет допомоги Лондона Києву розміром $63,7 млн допоможе поліпшити можливості по дальньому виявленню цілей.

"Ми завжди раді вітати нашого союзника в Україні. Візит прем'єра Бориса Джонсона до столиці в День Незалежності нашої держави ще раз підкреслив міцність наших двосторонніх відносин. Великобританія і прем'єр Джонсон зробили дуже багато для підтримки України в протистоянні з РФ. Ми спільно наближаємо перемогу в битві за цінності і свободу. Війна продемонструвала нам справжніх друзів", - написав глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Відставка Бориса Джонсона - що відомо

7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив про відставку з посади прем'єрміністра Великої Британії. Глава уряду залишає крісло через втрату довіри серед міністрів і чиновників.

У своєму зверненні він зазначив, що буде виконувати обов'язки глави партії і уряду, поки не буде обраний наступник. Вибори нового голови партії мають розпочатися вже сьогодні.

На початку червня відбулося засідання Британської Консервативної партії, на якому вирішувалося питання про вираження вотуму довіри Борису Джонсону. Тоді "за" його кандидатуру проголосували 211 депутатів-консерваторів. Проти виступили 148. Таким чином, Джонсон залишився на посаді прем'єра.

На початку липня понад 50 членів парламенту Великобританії подали у відставку на тлі серії скандалів навколо Джонсона. Почалося все 5 липня ввечері, коли у відставку подали міністр фінансів Ріші Сунак і глава МОЗ Саджид Джавід.

Все почалося через призначення заступника голови консерваторів Кріса Пінчера. Повідомляється, що той чіплявся до колег по парламенту. А Джонсон нібито був в курсі такої його поведінки до того, як призначив на посаду. Пізніше Джонсон вибачився за призначення пінчера, заявивши, що в уряді немає місця тим, хто зловживає своєю владою.

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