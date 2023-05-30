Зеленський закликав Південну Корею надати Україні системи ППО

Південна Корея є великим експортером зброї. Країна досі виключала можливість відправки летального озброєння в рамках допомоги для України.

https://glavred.net/world/zelenskiy-prizval-yuzhnuyu-koreyu-predostavit-ukraine-sistemy-pvo-10474069.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський закликав Південну Корею надати системи ППО / Колаж: Главред, фото: ОП , pixabay.com

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Південна Корея надасть нашій країні оборонну військову техніку. Зокрема - зенітні системи для відбиття атак РФ. Про це глава держави сказав в інтерв'ю південнокорейській щоденній газеті Chosun Ilbo.

Президент висловив вдячність за обіцянку Південної Кореї відправити нашій країні машини для розмінування та гуманітарну допомогу на загальну суму близько 230 мільйонів доларів.

При цьому Зеленський у спілкуванні з журналістами в Києві зазначив, що Україні потрібні системи ППО та раннього попередження.

відео дня

"Ми усвідомлюємо, що існує кілька обмежень щодо підтримки озброєнь. Однак я вважаю, що корейські принципи не повинні застосовуватися до оборонних систем і обладнання для захисту енергосистем (що Корея поки не підтримує)", - сказав він.

Зеленський зазначив, що зенітні комплекси - це суто оборонна техніка, а не зброя.

"Для відновлення України "Небесний щит" повинен існувати. Ми щиро сподіваємось, що Корея підтримає нас у цій галузі. Крім того, є система раннього попередження, яка попереджає про російські авіаудари, які також потребують допомоги від Південної Кореї", - заявив глава держави.

Зазначимо, Південна Корея є великим експортером зброї. Країна досі виключала можливість відправки летального озброєння в рамках допомоги для України, посилаючись на ділові зв'язки з РФ і вплив Москви на КНДР.

Раніше американське видання Wall Street Journal писало, що Південна Корея почала передавати Україні сотні тисяч артилерійських снарядів. Згідно з конфіденційною домовленістю, Сеул передає снаряди США, які, в свою чергу, організували їхню відправку в Україну.

Візит Олени Зеленської до Республіки Корея

16 травня перша леді України Олена Зеленська розпочала візит до Республіки Корея, в рамках якого взяла участь у конференції "Азіатське лідерство". У перший день візиту дружина глави Української держави провела зустріч з Президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем.

Вона подякувала за підтримку формули миру президента України Володимира Зеленського.

Перша леді передала Юн Сок Йолю особистий лист і пропозицію від президента України відвідати нашу країну для продовження діалогу між державами.

Сам Зеленський 21 травня в рамках робочого візиту до Японії для участі в саміті "Групи семи" також провів зустріч з Президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем.

Президент України висловив подяку Республіці Корея за гуманітарну та нелетальну допомогу нашій державі, зокрема за надання машин для розмінування та захисного спорядження. Володимир Зеленський висловив надію на продовження співпраці.

Інші новини: