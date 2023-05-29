Росія запустила по Україні вдень 11 балістичних ракет: сили ППО збили всі

Після ночі із затяжною тривогою, у Києві вдень 29 травня знову оголосили про ракетну небезпеку.

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Окупанти запустили по Києву 11 балістичних ракет / колаж: Главред, фото: УНІАН, Telegram

Країна-агресор Росія в черговий раз атакувала територію України потужними балістичними ракетами. Однак сили української ППО справились на 100%.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний уточнив, що всього ракет, випущених по Україні вдень 29 травня, було 11.

"Близько 11:30 атакували Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер". Загалом випущено 11 ракет: "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено", - повідомив Залужний у своєму Telegram-каналі.

Росія запустила по Україні 11 балістичних ракет / Facebook/CinCAFU

Дивіться відео, як росіяни обстріляли Україну балістичними ракетами:

Ракетна атака РФ на Україну

Нагадаємо, що росіяни вдарили по військовому об'єкту Хмельниччини. Загорілись склади паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу 5 літальних апаратів.

Вночі окупанти вдарили по Одеській області, у порту спалахнула пожежа. У небі над Одещиною було знищено один ворожий безпілотник, а над Миколаївщиною – аж три дрони типу Shahed-131/136.

Сьогодні, у ніч на 29 травня російські окупанти в п'ятнадцятий раз з початку травня атакували столицю України з повітря. РФ атакувала столицю дронами і ракетами. Сили ППО знищили понад 40 ворожих цілей, удари по Києву не допущені.

Російські окупанти завдали чергового удару по Львівській області. Над Золочівським районом ППО збило ворожу ракету. Таким чином російські окупанти на Львівщині "денацифікували" трактор і хлів ракетою.

У ніч на 28 травня у Києві всю ніч лунали вибухи - росіяни атакували столицю України дронами-камікадзе. Київ пережив наймасовішу з початку повномасштабного вторгнення РФ атаку дронами.

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