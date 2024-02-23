Зеленський запросив Байдена і Трампа в Україну та назвав мету візиту

Візит американських політиків в Україну допоможе їм усвідомити, хто почав цю війну і що відбувається, впевнений президент. ​

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Володимир Зеленський вважає, що Трамп не зможе закінчити війну за добу, як обіцяє / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот, twitter.com/WhiteHouse

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри численні обіцянки, колишній глава Білого дому Дональд Трамп не зможе за 24 години закінчити війну в Україні.

Зеленський запросив чинного главу Білого дому Джо Байдена і Дональда Трампа відвідати Україну, зазначивши, що такий візит допоможе американським політикам усвідомити, хто почав цю війну і що відбувається. Про це президент України заявив в інтерв'ю американському журналісту Брету Байєру, яке транслював телеканал Fox News.

Також Зеленський заявив, що він не вірить у обіцянку Дональда Трампа закінчити війну в Україні впродовж 24 годин після обрання президентом США.

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Глава держави підкреслив, що Трамп може приїхати на передову в Україну і пояснити, яким чином він збирається закінчувати війну.

"Нехай він все пояснить, пояснить, які у нього думки, можливо, у нього є якісь ідеї. Я не знаю. Він побачить, що відбувається, і після цього, я думаю, він змінить свою думку. Всі ми зрозуміли, що немає двох сторін у цій війні: є тільки один ворог, і це позиція Путіна", – сказав Зеленський.

Як повідомляв Главред, на Мюнхенській конференції безпеки в Німеччині президент України Володимир Зеленський запросив колишнього главу Білого дому Дональда Трампа приїхати в Україну. І якщо американський політик прийме запрошення, то пообіцяв з'їздити з ним на фронт.

Як відомо, Трамп неодноразово говорив, що у нього "прекрасні стосунки" з диктатором Путіним. І в разі повернення до влади він" дуже швидко " завершить війну в Україні.

Трамп також заявляв, що Україні можливо доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

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