"Схиблений сучий син": Байден різко висловився про Путіна, також дісталося і Трампу

Президент США вважає, що світ не повинен забувати про загрозу ядерного конфлікту.

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Байден різко висловився про Путіна і Трампа / Колаж: Главред, фото: whitehouse.gov, УНІАН, сайт Кремля

Президент США Джо Байден різко висловився на адресу російського диктатора Володимира Путіна. Глава Білого дому назвав господаря Кремля "схибленим сучим сином".

"У нас є схиблений сучий син, цей хлопець, Путін. І ми завжди повинні турбуватися про ядерний конфлікт. Але екзистенційна загроза для людства - це клімат", - сказав Байден під час заходу зі збору коштів у середу в Сан-Франциско, повідомляє CNN.

Байден також розкритикував коментарі колишнього президента США Дональда Трампа, який порівняв свої юридичні проблеми зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального.

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Президент перефразував коментарі свого попередника, а потім сказав присутнім, що "якби я стояв тут 10-15 років тому і говорив все це, ви б всі вважали, що я повинен бути ув'язнений".

"Він порівнює себе з Навальним і каже, що через те, що наша країна стала комуністичною, його переслідували так само, як переслідували Навального. Звідки, чорт візьми, це береться", – сказав Байден, за словами журналістів, присутніх в залі.

Як Трамп прокоментував смерть Навального

45-й президент США Дональд Трамп, коментуючи смерть російського опозиційного політика Олексія Навального у в'язниці, натякнув, що його теж "переслідують" у власній країні.

За його словами, смерть Навального "змусила його все більше і більше усвідомлювати, що відбувається в США", передає Politico.

"Це повільний, але стійкий прогрес, в якому криві, радикальні ліві політики, прокурори та судді ведуть нас шляхом руйнування. Відкриті кордони, фальсифіковані вибори і вкрай несправедливі рішення судів руйнують Америку", — написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

У Путіна є компромат на Трампа?

Зазначимо, колишній спікер Палати представників Ненсі Пелосі припустила, що російський диктатор Путін має якісь важелі впливу на Трампа.

Пелосі зазначила, що Трампу знадобилося три дні, щоб відреагувати на смерть російського опозиційного політика Олексія Навального в колонії. Крім того, у своєму висловлюванні колишній американський президент не засудив Путіна. За словами ексспікера Палати представників, ця заява була "нижче людської гідності".

"Що він (Путін) має на Дональда Трампа, що він повинен постійно догоджати Путіну", - сказала Пелосі в ефірі MSNBC.

Вона підкреслила, що у неї немає інформації про те, яким саме чином Путін впливає на Трампа, однак, на її думку, це може бути пов'язано зі сферою фінансів.

Як повідомляв Главред, після реакції Трампа на смерть Навального в США заговорили про ризик того, що в Республіканській партії є прихильники російського диктатора Володимира Путіна.

Зокрема, експредставниця Республіканської партії Ліз Чейні застерегла від того, щоб "путінське крило Республіканської партії не захопило західне крило Білого дому".

Нагадаємо, видання Financial Times писало про те, що експрезидент США Дональд Трамп може "пожертвувати" інтересами України, щоб знову стати головою Білого дому. Вже зараз політик робить шкідливий вплив на американську зовнішню політику. Зокрема, за дорученням Трампа республіканці в Конгресі блокують військову допомогу Україні.

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