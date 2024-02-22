УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Схиблений сучий син": Байден різко висловився про Путіна, також дісталося і Трампу

Анна Ярославська
22 лютого 2024, 09:27
Президент США вважає, що світ не повинен забувати про загрозу ядерного конфлікту.
Трамп, Путін, Байден
Байден різко висловився про Путіна і Трампа / Колаж: Главред, фото: whitehouse.gov, УНІАН, сайт Кремля

Президент США Джо Байден різко висловився на адресу російського диктатора Володимира Путіна. Глава Білого дому назвав господаря Кремля "схибленим сучим сином".

"У нас є схиблений сучий син, цей хлопець, Путін. І ми завжди повинні турбуватися про ядерний конфлікт. Але екзистенційна загроза для людства - це клімат", - сказав Байден під час заходу зі збору коштів у середу в Сан-Франциско, повідомляє CNN.

Байден також розкритикував коментарі колишнього президента США Дональда Трампа, який порівняв свої юридичні проблеми зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального.

відео дня

Президент перефразував коментарі свого попередника, а потім сказав присутнім, що "якби я стояв тут 10-15 років тому і говорив все це, ви б всі вважали, що я повинен бути ув'язнений".

"Він порівнює себе з Навальним і каже, що через те, що наша країна стала комуністичною, його переслідували так само, як переслідували Навального. Звідки, чорт візьми, це береться", – сказав Байден, за словами журналістів, присутніх в залі.

Як Трамп прокоментував смерть Навального

45-й президент США Дональд Трамп, коментуючи смерть російського опозиційного політика Олексія Навального у в'язниці, натякнув, що його теж "переслідують" у власній країні.

За його словами, смерть Навального "змусила його все більше і більше усвідомлювати, що відбувається в США", передає Politico.

"Це повільний, але стійкий прогрес, в якому криві, радикальні ліві політики, прокурори та судді ведуть нас шляхом руйнування. Відкриті кордони, фальсифіковані вибори і вкрай несправедливі рішення судів руйнують Америку", — написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

У Путіна є компромат на Трампа?

Зазначимо, колишній спікер Палати представників Ненсі Пелосі припустила, що російський диктатор Путін має якісь важелі впливу на Трампа.

Пелосі зазначила, що Трампу знадобилося три дні, щоб відреагувати на смерть російського опозиційного політика Олексія Навального в колонії. Крім того, у своєму висловлюванні колишній американський президент не засудив Путіна. За словами ексспікера Палати представників, ця заява була "нижче людської гідності".

"Що він (Путін) має на Дональда Трампа, що він повинен постійно догоджати Путіну", - сказала Пелосі в ефірі MSNBC.

Вона підкреслила, що у неї немає інформації про те, яким саме чином Путін впливає на Трампа, однак, на її думку, це може бути пов'язано зі сферою фінансів.

Як повідомляв Главред, після реакції Трампа на смерть Навального в США заговорили про ризик того, що в Республіканській партії є прихильники російського диктатора Володимира Путіна.

Зокрема, експредставниця Республіканської партії Ліз Чейні застерегла від того, щоб "путінське крило Республіканської партії не захопило західне крило Білого дому".

Нагадаємо, видання Financial Times писало про те, що експрезидент США Дональд Трамп може "пожертвувати" інтересами України, щоб знову стати головою Білого дому. Вже зараз політик робить шкідливий вплив на американську зовнішню політику. Зокрема, за дорученням Трампа республіканці в Конгресі блокують військову допомогу Україні.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини США Дональд Трамп Володимир Путін Олексій Навальний
Реклама

Головне за день

Одна з умов - удари по РФ: на Заході назвали сценарій перемоги України у війні

Одна з умов - удари по РФ: на Заході назвали сценарій перемоги України у війні

10:16 Світ
Окупанти прорвалися в Перемогу - DeepState

Окупанти прорвалися в Перемогу - DeepState

09:57 Україна
РФ зібралася оголосити територіальні претензії США: на що "націлилися" у Путіна

РФ зібралася оголосити територіальні претензії США: на що "націлилися" у Путіна

09:10 Світ
Всі головні новини

Популярне

Нікому не потрібна : путініст Галкін наїхав на Пугачову 10197

"Нікому не потрібна": путініст Галкін "наїхав" на Пугачову

Чому корисно їсти гарбузове насіння: лікар назвала несподівані причини 7336

Чому корисно їсти гарбузове насіння: лікар назвала несподівані причини

Коли настане метеорологічна весна: синоптики назвали дати потепління 4598

Коли настане метеорологічна весна: синоптики назвали дати потепління

Ситуація біля Авдіївки змінилась: росіяни застосували нову тактику - 3 ОШБр 4336

Ситуація біля Авдіївки змінилась: росіяни застосували нову тактику - 3 ОШБр

Останні новини

10:50

"Нехай зміцнює їхнє служіння": Путін подарував сумнівний оберіг своїй армії

10:40

Висох до неможливого: з'явилося свіже фото хворого Чарльза ІІІ

10:16

Одна з умов - удари по РФ: на Заході назвали сценарій перемоги України у війні

09:57

Окупанти прорвалися в Перемогу - DeepState

09:42

Не тільки молоко: чому не можна зберігати майонез у дверцятах холодильника

Війна загрожує затягнутися ще на 2-3 роки, виключати наступ на Київ не можна – генерал РоманенкоВійна загрожує затягнутися ще на 2-3 роки, виключати наступ на Київ не можна – генерал Романенко
09:27

"Схиблений сучий син": Байден різко висловився про Путіна, також дісталося і Трампу

09:10

РФ зібралася оголосити територіальні претензії США: на що "націлилися" у Путіна

08:56

Після знайомства з дітьми: Том Круз втік від російської подружки

08:25

Депортація та страти: гауляйтер Запорізької області розповів про злочини армії РФ

Реклама
08:15

Війська РФ наступають на чотирьох напрямках: у США назвали мету окупантів Путіна

08:10

Путін зміг довести гру до важко-оборотного результатуПогляд

07:25

Окупанти атакували Україну "Шахедами": що відомо

06:58

Чи зможуть ЗСУ завдавати ударів з F-16 по військових цілях РФ за межами України: відповідь Столтенберга

06:10

Не така та Польща мала і немічнаПогляд

05:33

Гороскоп на березень 2024: на Раків чекає доленосна подіяВідео

04:30

"Це їхнє єдине слабке місце": український генерал назвав головну проблему армії РФВідео

03:46

Для чого потрібна таємна кнопка в дверній ручці машини: лайфхак для водіїв

03:45

Як розпізнати токсичну подругу: тривожні сигнали, на які варто звернути увагу

03:06

Алан Бадоєв чітко розповів, де знаходиться його дочка Лоліта і чим зайнята

02:27

Які саме ATACMS отримає Україна: Коваленко оцінив арсенал ракет США

Реклама
02:00

Обраниця міністра Кулеби засвітила дорогоцінну каблучку на безіменному пальці

01:32

Навіщо потрібно замочувати посуд з чайними пакетиками: результат вражає

21 лютого, середа
23:47

"Ми можемо зробити": Байден назвав найпотужнішу річ проти Путіна

23:11

В України новий сильний конкурент: букмекери оновили ставки на Євробачення-2024

23:05

Канада виділить кошти на доставку в Україну 800 тисяч артснарядів з Чехії - ЗМІ

23:01

"Прогресуюча форма": молода російська співачка оголосила, що кидає сцену через важку хворобу

22:55

Вдарив майже 6-бальний шторм: в Україні дуже затягнулася магнітна буря

22:45

Вперше за 5 років: Рассел Кроу здивував молодим обличчям, яке він нарешті поголив

22:40

МО розробляє додаток для військових Армія+: чи будуть там повістки

22:28

Сморід: зірка серіалу, в якому знімалася Меган Маркл "охарактеризував" їх весілля з Гаррі

22:16

Авіація потужно вдарила по ворогу: ЗСУ розтрощили 10 районів скупчення росіян

22:03

Військовим можуть підвищити зарплату до 200 тис. грн: Зеленський провів важливе засідання

21:49

"Лікарня, інвалідність та допомога": Узєлков розкрив подробиці госпіталізації

21:48

Втрати набагато вищі: нові подробиці удару ЗСУ по полігону ворога під Волновахою

21:18

Через Польщу може проходити більше російського зерна, ніж українського - КульпаВідео

20:52

Переговори про вступ до ЄС затримуються: Україна вперше чує про труднощі

20:48

В Україні переписали цінник на важливий продукт з борщового набору: що сталося

20:43

Загарбання Авдіївки: боєць ЗСУ поставив російську пропаганду у "глухий кут"

19:55

Банкова "готує дещо особливе" на 25 лютого: у Зеленського розповіли про топ-зустріч

19:41

Україну чекає затяжна війна: Росія хоче захопити Луганщину до виборів - ГУР

Реклама
19:38

Вріже -6 з дощем та снігом: синоптики попереджають про серйозну негоду

19:26

Місячний календар на 22 лютого: чи варто починати нові важливі справи

19:10

Про українську журбу і нашу трагічну історіюПогляд

19:09

6 найкращих вправ для сідниць і пресу: всього 12 хвилин для ідеального тілаВідео

19:02

"Я не хотіла": Трінчер нарешті відповіла на звинувачення в плагіаті шоу

19:01

Пожовклий путініст Євген Петросян записав звернення після госпіталізації

18:54

"Я нагрішила, шиншила": зірка TIkTok переспівала старий хіт Тіни Кароль

18:49

РФ перекидає війська з Авдіївки: будуть складні бої на нових напрямках - 3 ОШБр

18:44

NYT пише про сотні "полонених" бійців ЗСУ в Авдіївці: з'явились важливі деталі

18:13

Чим можна відкрити вино без штопора: прості і швидкі способи

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти