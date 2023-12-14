Зеленський прибув до Німеччини: з якою метою і що ввійшло в новий пакет допомоги від країни

Уряд Німеччини передає Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшло потужне обладнання.

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Президент України прибув до Німеччини / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/ukroboronprom

Український президент Володимир Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом. Президент прилетів до Франкфурта-на-Майні. Прибуття Зеленського викликало підвищені заходи безпеки в регіоні та перекриття доріг. Про це повідомило BILD та прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров.

Після прибуття в аеропорт Франкфурта-на-Майні, президент України відправився до Вісбадена. Там знаходиться американський штаб військової допомоги для України. Мета візиту полягає у відвіданні військової бази в Вісбадені, яка координує допомогу Україні від партнерів.

"Відвідав командування армії США в Європі у Вісбадені. Вкотре переконався у високому рівні американської матеріально-технічної допомоги Україні. Вона дуже потрібна нам для перемоги", - сказав президент.

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Слід відзначити, що Олаф Шольц, канцлер Німеччини, разом з іншими європейськими лідерами в цей час перебувають на Саміті лідерів Європейського союзу у Брюсселі.

Новий пакет допомоги від Німеччини

Разом з тим, Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, , включаючи зенітно-ракетний комплекс Patriot. Також в пакет входять:

ракети для Patriot;

дев'ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;

7 390 боєприпасів до 155-мм артилерії;

три безпілотні машини для розмінування;

14 систем виявлення дронів;

вісім вантажівок Mercedes-Benz Zetros;

чотири причепи до тягачів 8x8 HX81;

вісім тягачів Zetros;

понад 47 тисяч боєприпасів 40 мм до гранатометів.

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, нещодавно Німеччина надала Україні пакет військової допомоги. До нього ввійшли 250 артилерійських боєприпасів, розвідувальні системи, безпілотники та інше спеціальне обладнання.

Також міністр оборони Німеччини, Борис Пісторіус, визнає, що постачання зброї в Україну затримується через обмежену потужність німецької оборонної промисловості. Він заявив, що промисловість активно розширює можливості в усіх сферах.

Як повідомляв Главред, влада Німеччини планує зменшити свої витрати на європейський фонд миру, який використовується для закупівлі зброї для України. Ця ініціатива відображається у неофіційному документі, в якому Німеччина пропонує врахувати свою власну військову допомогу Україні як свій внесок до цього фонду.

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