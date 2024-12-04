Захист від атак РФ на кордоні з Україною: у Польщі пояснили, що покриватиме ППО

Протиповітряна оборона на кордоні з Україною буде покривати важливий логістичний хаб.

https://glavred.net/world/zashchita-ot-atak-rf-na-granice-s-ukrainoy-v-polshe-obyasnili-chto-budet-pokryvat-pvo-10619651.html Посилання скопійоване

Захищатимуть територію Польщі та її союзників зокрема системами Patriot / Колаж: Главред, фото: U.S. Secretary of Defense, US Army

Що сказав Косіняк-Камиш:

ППО захистить поставки допомоги Україні

Польщі передадуть F-35, NASAMS і Patriot

Країни НАТО хочуть посилити захист повітряного простору

Польща отримає від союзників системи ППО, які захищатимуть повітряний простір країн-членів Альянсу. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в етері TVN24.

За його словами, йде мова про посилення охорони з повітря на кордонах з Україною. Зокрема, у Польщі захищатимуть логістичний хаб, через який здійснюється передача Україні допомоги.

відео дня

Косіняк-Камиш зазначив, що Норвегія та Німеччина перекинуть до Польщі літаки F-35, а також зенітні системи NASAMS і Patriot. При цьому до підтримки країни долучаться й інші союзники.

Patriot / Інфографіка: Главред

"Польща - прифронтова країна. Порушення повітряного простору були в Польщі, Румунії та Латвії. Нам потрібно посилити охорону повітряного простору", - наголосив він.

Щодо авіаударів країни-агресора Росії по Україні польський міністр заявив, що ситуація стала "драматичною".

Робота та посилення ППО Польщі на тлі загрози зі сторони РФ

Нагадаємо міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомляв, що у найближчі тижні на півночі Польщі буде відкрито базу протиракетної оборони НАТО, з якої, ймовірно будуть збивати й російські ракети.

При цьому, раніше стало відомо, що у Польщі заявили - питання перехоплення російських ракет у повітряному просторі над Україною силами країн-членів альянсу викликає складні дискусії.

Напередодні Главред писав, що російські окупанти неодноразово атакували Україну, внаслідок чого ворожі цілі залітали на територію Польщі. Однак польські військові не збивали їх і вигадали відмовку - їм нібито завадила погода.

Більше новин з Польщі:

Хто такий Владислав Марцін Косіняк-Камиш Владислав Марцін Косіняк-Камиш (нар. 10 серпня 1981) — польський лікар і політик.

Голова Польської народної партії (PSL), з 2015 року, міністр сім'ї, праці та соціальної політики в урядах Дональда Туска та Еви Копач в 2011-2015 роках.

У 2020 році був кандидатом у президенти Польщі.

У 2023 році отримав портфель віцепрем'єра та міністра оборони в третьому уряді Туска, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред