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Вигадали відмовку: чому поляки не збивали російську ціль на своїй території

Ангеліна Підвисоцька
26 серпня 2024, 18:07оновлено 26 серпня, 18:39
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Польське командування стверджує, що російський повітряний об'єкт досі може бути на їхній території.
Вигадали відмовку: чому поляки не збивали російську ціль на своїй території
Польща вигадала відмовку, щоб не збивати російські ракети і дрони / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Російські окупанти атакували Україну ракетами та "Шахедами". Одна з ворожих цілей залетіла на територію Польщі. Однак польські військові не збили цю ціль і вигадали відмовку. Про це розповів командувач оперативного командування ЗС Польщі Мацей Кліш, повідомляє Polsat News.

Поляки раптово почали стверджувати, що вирішили не збивати російську повітряну ціль, якою окупанти хотіли атакувати Україну, бо їм "завадила погода". Клін стверджує, що нібито вже був готовий віддати команду на знищення і перебував у контакті з міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем та начальником Генштабу Веславом Кукулою.

"Об'єкт зник приблизно через 25 км на польській території. Через атмосферні умови я не зміг дати команду на боротьбу з ним", – сказав він.

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Він також зазначив, що цей об'єкт поки досі не вдалося знайти. Ймовірно, він перебуває на польській території, однак є ймовірність, що він міг вилетіти.

Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак переконаний, що Польща не збивала російську ціль лише через страх "розізлити Путіна". Він також акцентував на тому, що погода у Польщі на момент атаки була ясною.

"У новині про те, що поляки вирішили не збивати "обʼєкт" (чи то ракету, чи то дрон) на своїй території, прекрасно все. І "відмазка", що була погана погода (хоч всі очевидці уже написали, що було світло-ясно), і те, що 25 кілометрів - то не така й велика відстань від кордону, і що польське військо спостерігало за прольотом, але досі не можуть знайти рештки "обʼєкта". 33 хвилини у повітряному просторі Польщі ... Цікаво, якщо наступного разу (не дай Бог, звичайно) ракета впаде десь в середмісті Кракова чи Любліна, польська влада і тут скаже, що вона нічого не помітила, бо пила в цей час "хербату" (чай - ред)?" - написав він.

Хто такий Віктор Шлінчак?

Віктор Шлінчак - український політичний журналіст, медійник, голова правління Інституту світової політики. Керівник і співвласник сайту "Главком". Cпеціалізується на оцінках внутрішньо- та зовнішньополітичних процесів, а також дослідженні світового досвіду у сферах управління державою, антикорупційного законодавства, зовнішньої політики.

Падіння російських літальних апаратів на території інших країн - що відомо

Нагадаємо, 27 квітня Дональд Туск заявив, що одна із російських ракет впала на українській території за 15 км від кордону з Польщею.

24 березня одна із російських крилатих ракет також перетнула кордон із Польщею. Об'єкт влетів у польський простір на висоті села Осердув (Люблінське воєводство) і перебував там протягом 39 секунд.

14 грудня, під час активних російських атак на портову інфраструктуру на півдні України, російський безпілотник впав на території Румунії.

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