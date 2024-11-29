Франція допоможе посилити ППО України й прискорить передачу літаків Mirage

Головне:
- Зеленський домовився з Макроном про прискорення відправки Mirage в Україну
- Президенти обговорили посилення ППО та захист життя українців
Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що "провів продуктивну розмову" з президентом Франції Еммануелем Макроном.
"Подякував за готовність Франції допомогти з невідкладним посиленням протиповітряної оборони України, а також за комплексну оборонну підтримку і прискорення процесу передачі літаків Mirage", - написав Зеленський у Telegram.
Глава держави також підкреслив "важливість запрошення України до НАТО, розширення далекобійних можливостей" української армії.
За його словами, з лідером Франції було детально обговорено посилення протиповітряної оборони та захист життя українців.
"Я наголосив на важливості запрошення України до НАТО, розширення далекобійних спроможностей - не лише як необхідного заходу для протидії російській агресії, а й для наближення миру - та продовження підготовки й оснащення українських бригад як на територіях країн-членів Альянсу, так і через розвиток запропонованої Францією ідеї про тренувальні місії на території України", - додав Зеленський.
Раніше повідомлялося про те, що Франція передасть Україні літаки Mirage. Літаки, які передасть Франція, будуть озброєні крилатими ракетами SCALP і бомбами AASM.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у квітні Україна отримає Mirage 2000-5. Ударні можливості французьких винищувачів залежатимуть від кількості доступних ракет.
Як повідомляв Главред, раніше міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню говорив, що Париж передасть Києву бойові літаки Mirage 2000 у січні-березні 2025 року.
Інші новини:
- Спалили Ту-134: ГУР заявило про знищення військово-транспортного літака в РФ
- F-16 проти ворожого Су-34: експерт дав відповідь, як Україна добиває літаки РФ
- Україна отримає шість літаків: Умеров анонсував нові F16 найближчим часом
Винищувачі Mirage 2000 - що про них відомо
Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач, який в 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation.
Основний бойовий літак Військово-Повітряних сил Франції в кінці XX - на початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.
Ударний Mirage-2000D є носієм крилатих ракет SCALP-EG та іншого керованого авіаційного озброєння.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред