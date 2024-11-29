Франція допоможе посилити ППО України й прискорить передачу літаків Mirage

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон обговорили посилення протиповітряної оборони та захист життя українців.

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Україні передадуть літаки Mirage / Колаж: Главред, фото: ВПС Франції, Офіс президента

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Зеленський домовився з Макроном про прискорення відправки Mirage в Україну

Президенти обговорили посилення ППО та захист життя українців

Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що "провів продуктивну розмову" з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Подякував за готовність Франції допомогти з невідкладним посиленням протиповітряної оборони України, а також за комплексну оборонну підтримку і прискорення процесу передачі літаків Mirage", - написав Зеленський у Telegram.

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Глава держави також підкреслив "важливість запрошення України до НАТО, розширення далекобійних можливостей" української армії.

/ Інфографіка Главред

За його словами, з лідером Франції було детально обговорено посилення протиповітряної оборони та захист життя українців.

"Я наголосив на важливості запрошення України до НАТО, розширення далекобійних спроможностей - не лише як необхідного заходу для протидії російській агресії, а й для наближення миру - та продовження підготовки й оснащення українських бригад як на територіях країн-членів Альянсу, так і через розвиток запропонованої Францією ідеї про тренувальні місії на території України", - додав Зеленський.

Раніше повідомлялося про те, що Франція передасть Україні літаки Mirage. Літаки, які передасть Франція, будуть озброєні крилатими ракетами SCALP і бомбами AASM.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у квітні Україна отримає Mirage 2000-5. Ударні можливості французьких винищувачів залежатимуть від кількості доступних ракет.

Як повідомляв Главред, раніше міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню говорив, що Париж передасть Києву бойові літаки Mirage 2000 у січні-березні 2025 року.

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Винищувачі Mirage 2000 - що про них відомо Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач, який в 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation. Основний бойовий літак Військово-Повітряних сил Франції в кінці XX - на початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи та Латинської Америки. Ударний Mirage-2000D є носієм крилатих ракет SCALP-EG та іншого керованого авіаційного озброєння.

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