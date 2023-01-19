Не взимку: Жданов назвав місяць, коли ЗСУ підуть у масштабний контрнаступ

Прискорити контрнаступ ЗСУ можуть західні партнери постачанням необхідної для України зброї.

ЗСУ восени підуть у контрнаступ / Колаж фото 10-а горно-штурмова бригада, скріншот з відео

Українські військові підуть у масштабний контрнаступ та звільнять наші землі. Однак це станеться не взимку, а у другій половині весни. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Він переконаний, що прискорити контрнаступ можуть лише західні партнери, які нададуть Україні необхідне озброєння.

"Станом на зараз ми розв’язуємо питання поставок озброєння. Якщо ми це питання розв’язуємо позитивно, повірте, ми відразу ж почнемо формування (угрупування для контрнаступу – Главред)", - сказав Жданов.

Після цього Україна почне шукати слабке місце росіян та потужно туди вдарить. Поки невідомо, на якому саме напрямку почнеться контрнаступ.

"Я думаю, що це буде не пізніше весни цього року. Тобто, середина весни – ближче до другої половини, ось квітень-травень – можна розраховувати на те, що ми будемо готові до проведення масштабної контрнаступальної операції", - додав Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що російські окупанти мають за мету вийти на адмінмежу Донецької області. Окупанти зібрали найбільше військової техніки та озброєння біля Бахмута, але оточити місто їм не вдається.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, на фронті в Україні спостерігається дуже важка обстановка на Бахмутському напрямку. Саме там найважча і найболючіша ситуація, адже окупанти кидають основні свої сили саме на цей напрямок. Путін не відмовився від мети захопити Донбас, наголосив український президент.

Нещодавно видання The Wall Street Journal виділило шість важливих факторів, які впливатимуть на перебіг війни в Україні у перші місяці 2023 року: погода, фортеця Бахмут, наступ українських військ, російська оборона, наступ РФ, події за межами України. Детальніше про кожен фактор читайте тут.

Інші новини: