glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Не взимку: Жданов назвав місяць, коли ЗСУ підуть у масштабний контрнаступ

19 січня 2023, 17:01
Прискорити контрнаступ ЗСУ можуть західні партнери постачанням необхідної для України зброї.
Не взимку: Жданов назвав місяць, коли ЗСУ підуть у масштабний контрнаступ
ЗСУ восени підуть у контрнаступ / Колаж фото 10-а горно-штурмова бригада, скріншот з відео

Українські військові підуть у масштабний контрнаступ та звільнять наші землі. Однак це станеться не взимку, а у другій половині весни. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Він переконаний, що прискорити контрнаступ можуть лише західні партнери, які нададуть Україні необхідне озброєння.

"Станом на зараз ми розв’язуємо питання поставок озброєння. Якщо ми це питання розв’язуємо позитивно, повірте, ми відразу ж почнемо формування (угрупування для контрнаступу – Главред)", - сказав Жданов.

Після цього Україна почне шукати слабке місце росіян та потужно туди вдарить. Поки невідомо, на якому саме напрямку почнеться контрнаступ.

"Я думаю, що це буде не пізніше весни цього року. Тобто, середина весни – ближче до другої половини, ось квітень-травень – можна розраховувати на те, що ми будемо готові до проведення масштабної контрнаступальної операції", - додав Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що російські окупанти мають за мету вийти на адмінмежу Донецької області. Окупанти зібрали найбільше військової техніки та озброєння біля Бахмута, але оточити місто їм не вдається.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, на фронті в Україні спостерігається дуже важка обстановка на Бахмутському напрямку. Саме там найважча і найболючіша ситуація, адже окупанти кидають основні свої сили саме на цей напрямок. Путін не відмовився від мети захопити Донбас, наголосив український президент.

Нещодавно видання The Wall Street Journal виділило шість важливих факторів, які впливатимуть на перебіг війни в Україні у перші місяці 2023 року: погода, фортеця Бахмут, наступ українських військ, російська оборона, наступ РФ, події за межами України. Детальніше про кожен фактор читайте тут.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії контрнаступ ЗСУ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:32

Гороскоп на завтра 20 січня: Водоліям - розчарування, Скорпіонам - руйнування планів

18:20

"Відразу плаче": жінка з Дніпра, яка втратила сина і чоловіка, ще не знає про смерть найріднішихВідео

18:20

"Боже, ви живі" : у Броварах рятувальник на місці трагедії не зміг знайти вагітну дружину та синаВідео

18:17

Мудра порада Заходу від Бориса ДжонсонаПогляд

18:16

Іван Ургант іронічно висміяв вимогу визнати його іноземним агентом: "Що у них в голові?"

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:37

Німецька Rheinmetall готова дати Україні 100 танків: Leopard 1,2 і британські Challenger 1 - ЗМІВідео

17:34

Що вам сподобалося найбільше: простий тест по картинці відкриє таємницю вашої душіВідео

17:22

Дощ зі снігом влаштують ковзанку: синоптики попередили про похолодання в УкраїніВідео

17:09

Ліки з тисячолітньою репутацією: для чого потрібне алое в будинку і як воно може нашкодити

Реклама
17:04

"Наступні тижні можуть стати вирішальними": голова Євроради дав прогноз щодо війни в УкраїніВідео

17:01

Не взимку: Жданов назвав місяць, коли ЗСУ підуть у масштабний контрнаступВідео

16:39

Порівняв росіян з жертвами Голокосту: Україна, США та Ізраїль рознесли заяву ЛавроваВідео

16:34

"Ми всі очікуємо згоди однієї країни": Зеленський емоційно висловився про танки для УкраїниВідео

16:30

"Новий рівень" війни: у Путіна погрожують Заходу за постачання потужної зброї Україні

16:09

Всього 2 прості речі залучать удачу на весь тиждень: прикмети на 20 січня, які не можна порушуватиВідео

15:55

Ісус та Діва Марія в оточенні напівголих апостолів: нові фото Мадонни шокувала громадськість

15:53

Неможливо смачний Тірамісу, як в Італії: рецепт завжди виходить у всіхВідео

15:19

Шоколад зацвів: чи можна їсти шоколад з білим нальотомВідео

15:10

"Гелікоптер міг впасти через сукупність чинників": у ЗСУ розповіли про розслідування трагедії у БроварахВідео

15:04

Франція - за Україну, але з Москвою потрібен діалог: Макрон закликав до "миру з РФ" в майбутньомуВідео

Реклама
14:38

Кинула тарілку: російській ведучій "прилетіло" від українки на відпочинкуВідео

14:00

Європарламент вимагає міжнародного трибуналу для Путіна і Лукашенко: ухвалено резолюціюВідео

13:56

Провал планів Путіна і військовий переворот: історик зробив прогноз про швидку зміну влади в РосіїВідео

13:51

Ні обіцянок, ні пробачень: 4 жіночих промахи, які чоловік не здатний пробачити

13:45

Буданов - журналістам WSJ: якби не Кірєєв, швидше за все, Київ був би узятий

13:42

"Війна сповільнилася": Зеленський пояснив, чому ЗСУ важко просуватися впередВідео

13:27

Приносять удачу і достаток: які дерева посадити в садуВідео

13:05

"100 Leopard – це капець окупантам": експерт сказав, як отримання танків може змінити ситуацію у війніВідео

12:59

Польща поставила ФРН ультиматум: або Берлін схвалить Leopard для ЗСУ, або Варшава надасть їх самаВідео

12:29

Я не впевнений, що Путін ще живий – ЗеленськийВідео

12:06

Гаубиці, боєприпаси, гранатомети: Естонія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги

12:04

"Режиму давно треба покласти край": хлопець у 18 років перейшов кордон РФ і воюватиме за УкраїнуВідео

12:00

Росія у відчаї: Олександр Коваленко - про можливості України знищувати Х-22 і С-400Відео

11:54

У горах зник безвісти популярний голлівудський акторВідео

11:50

Досвідчені господині при варінні картоплі додають у воду секретний інгредієнт: неймовірний фокусВідео

11:48

Рисова вода для волосся: рецепт здорових, блискучих і шовковистих локонів

11:24

Киянці відмовили у співбесіді, бо спілкується лише українською та англійськоюВідео

10:24

Зеленський в Давосі присоромив Німеччину через коливання щодо поставок танків в Україну

10:19

Банку джему: Шакіра розповіла, як виявила зраду чоловікаВідео

10:03

Як привітати з Йорданом: світлі привітання в світлий день

Реклама
10:00

Чим замінити соду в млинцях: 6 лайфхаків для пишних ласощів, що тануть в ротіВідео

09:52

США вже готові допомогти Україні боротися за Крим – The New York TimesВідео

09:47

Париж розглядає передачу Україні своїх основних танків Leclerc - Politico

09:45

Популярна російська актриса зламала хребетВідео

09:21

Нумерологічний гороскоп на 2023: нові звершення, трансформації та успіх

09:11

Війна в Україні на порозі кульмінації: експерт спрогнозував терміни нового наступу РФВідео

08:49

"Це просто якесь пекло": лікарі розповіли, як приймали поранених у Броварах одразу після трагедіїВідео

08:30

Гороскоп на сьогодні 19 січня 2023: Тельцям - енергія і звершення, а Дівам - витримка і самовладання

08:22

"Життя окупантів стане дуже незручним": Ходжес натякнув на "бавовну" в Криму

08:00

День Іоана Предтечі 20 січня - чого не можна ні в якому разі робити, прикмети і традиції

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Рецепти
Новий рік 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти