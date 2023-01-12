Пригожин може "підсидіти" Путіна і диктатор це розуміє - колишній британський розвідник

Євген Пригожин може стати головним наступником Володимира Путіна.

Пригожин може стати наступником Путіна / Колаж фото сайт Кремля, соцмережі

Ватажок найманців з ПВК "Вагнера" Євген Пригожин намагається досягти якихось успіхів на фронті. Йому важливо акцентувати увагу на те, що цих успіхів нібито самостійно домагаються саме "вагнерівці".

Вся справа в тому, що Пригожин може стати головним наступником російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив колишній співробітник британської військової розвідки Філіп Інграм, повідомляє Sky News.

Він переконаний, що це помічаєте і сам "директор Росії". Саме з цим могло бути пов'язано призначення начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова на посаду керівника "спецоперації". Таким чином диктатор хотів збільшити роль Міноборони РФ і зменшити роль Пригожина.

У Пригожина є прямий зв'язок з Путіним. Інграм вважає, що його завданням спочатку була робота під військовим командуванням, але зараз він чинить по-своєму. Пригожина можна назвати "темною конячкою" в РФ.

"Він бере на себе відповідальність у різних сферах. За повідомленнями, він також є потенційним наступником Путіна в разі його висунення - і він відкрито критикує як Сергія Шойгу, так і Герасимова", - пояснив колишній розвідник.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник переконаний, що єдиною мотивацією Пригожина в захопленні Соледара і Бахмута є те, що він хоче втерти носа Міністру оборони РФ. Пригожин хоче показати, що"Шойгу ніхто і кликати його ніяк".

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Пригожин використовує повідомлення про "успіхи" в Соледарі, щоб зміцнити репутацію вагнерівців. Часто в своїх заявах він вказує, що нібито тільки найманці брали участь в тій чи іншій операції.

Інші новини: