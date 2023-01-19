Все приміщення було у вогні, дітей діставали через вікна – мама врятованої дівчинки

Вихователька з помічницею витягали дітей на вулицю без верхнього одягу та відвели їх у квартиру педагога, щоб малеча не замерзла.

Одразу після трагедії дітей через вікна діставали з палаючого дитсадка / Колаж фото скріншот з відео

У Броварах сталася авіакатастрофа. Під час падіння вертоліт зачепив будівлю дитячого садочка та загорівся. Внаслідок цього спалахнув і дитсадок. На той момент у приміщенні вже були діти. Малюків діставали через вікна. Про це журналістам розповіла мама врятованої дівчинки Ванесси.

Перебуваючи у палаючому приміщенні, вихователька та її помічниця відкрили вікно та почали переправляти дітей з дитсадка на вулицю. У цей момент не було часу шукати теплий одяг та вдягати дітей, адже кожна наступна хвилина могла стати фатальною.

Вихователька, яка жила поруч із дитсадком, вирішила відвести дітей до себе додому, щоб малюки не замерзли.

"Я, чесно кажучи, подумала, що то був дрон. Прибігла туди й побачила, що садочок горить. Я не знала, що з моєю дитиною … Через вікно подоставали дітей, у чому були, без взуття, без одягу. Повиводили їх. Вихователька до себе додому відвела", - сказала мати врятованої дитини.

Так педагоги врятували 10 дітей. Нині у важкому стані перебувають троє дітей, їх перевели до столичного опікового центру.

Авіакатастрофа в Броварах - що відомо

18 січня у Броварах впав вертоліт, на борту якого було вище керівництво МВС. Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович та інші представники відомства летіли у відрядження до Харківської області.

За даними ДСНС, в результаті авіакатастрофи загинули 14 осіб, з них 1 дитина. Також відомо про 25 постраждалих, серед яких 11 дітей. Варто відзначити, що серед загиблих виявилося 9 осіб, які перебували на борту вертольота, там ніхто не вижив.

В СБУ назвали 3 версії падіння вертольота - порушення правил польоту і несправність самого вертольота. Також в СБУ не виключають умисних дій зі знищення вертольота.

Наразі триває розслідування. Всіх очевидців трагедії просять негайно звернутися в поліцію і повідомити всім, що знають.

Після трагедії Кабмін призначив голову Нацполіції України Ігоря Клименка новим заступником глави МВС і виконуючим обов'язки міністра внутрішніх справ.

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