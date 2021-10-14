Запуск ПП-2 призведе до удару по Україні: в Європі б'ють на сполох через трубу Газпрому

У Литві вважають, що Газпром після запуску ПП-2 зупинить транзит газу через Україну, а Київ залишиться один на один у боротьбі з Москвою / Reuters

Російський газопровід Північний потік-2, який незабаром почне постачання газу до Німеччини через Балтійське море, може залишити Україну сам на сам з Росією. Реалізація проекту триває, незважаючи на заперечення у США і Євросоюзі. Трубопровід, особливо на тлі вдалої для Москви енергетичної кризи у Європі, може перетворити ЄС на заручника геополітичних планів Володимира Путіна.

У матеріалі Newsweek йдеться про те, що у Литві побоюються найбільш ймовірного сценарію, за якого якому транзит газу через Україну з причини запуску Північного потоку-2 буде зупинено, а Київ фактично залишиться один на один у боротьбі з Москвою.

Україна залишиться один на один з Росією

Заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас вважає, що після введення до експлуатації ПП-2 може "залишити Україну на милість президента РФ Володимира Путіна". Проект становить небезпеку для всієї Європи, НАТО і української держави, яка веде війну з підтримуваними Росією бойовиками "ЛДНР" і вимагає деокупації захопленого російськими військами Криму.

"Той факт, що проект (ПП-2, - ред.) триває, дуже сумний", - вважає Адоменас.

Захід не зміг зупинити СП-2

У матеріалі також йдеться про те, що реалізація проекту Північний потік-2, вартість якого оцінюється в 11 мільярдів доларів, як і раніше, триває, незважаючи на позицію двох адміністрацій президента США, а також низки держав ЄС, включаючи країни Балтії.

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ЄС стане заручником політичних планів Росії

Критики бояться, що після запуску ПП-2 енергетична залежність Європи від Росії тільки посилиться, а ЄС може стати заручником геополітичних планів російського президента Володимира Путіна. Причому ситуація з газовою кризою у Європі відповідає інтересам Москви.

Росія припинить транзит газу через Україну

Крім того, в статті вказується, що Україна після початку роботи нової магістралі Газпрому опиниться у вразливому становищі. Росіяни зможуть перекрити транзит газу через українську державу, і тоді Київ втратить стратегічну важливість для Євросоюзу і залишиться без грошей за транзитЧитайте такжеШантаж Газпрому через ПП-2 обрушив ринок газу Європи: в ЄС вигадали, як вибратися з капкана РФ

"Я прогнозую, що транзит газу в Україну, швидше за все, буде припинено в той момент, коли почне використовуватися Північний потік-2...вони знайдуть виправдання, вони знайдуть причини", - вважає Адоменас.

"ЄС продав Україну"

Також в матеріалі підкреслюється, що, на думку Адоменаса, ЄС фактично "продав" Україну, а у Німеччині на досить потужному рівні підтримують запуск Північного потоку-2. Втім, Адоменас залишається оптимістом: він вважає, що боротьба ще не закінчена, а ЄС у цій ситуації повинен продемонструвати захист колективних інтересів Європи.

Північний потік-2

Голова Газпрому Олексій Міллер 10 вересня зробив заяву про те, що будівництво газопроводу Північний потік-2 вже завершено. Роботи закінчилися о 8:45 за київським часом.

Журналісти Bloomberg раніше писали, що перші постачання газу трубопроводом Північний потік-2 до Європи можуть розпочатися з 1 жовтня, тоді як повноцінно газопровід запрацює в грудні. Пізніше Міллер сказав, що магістраль поки що вводити до експлуатації не будуть.

У Федеральному мережевому агентстві (BNetzA), яке проводить роботу над сертифікацією ПП-2, попередили компанію Nord Stream 2 AG про загрозу покарання в тому випадку, якщо газопровід почне працювати до отримання всіх дозвільних документів.

4 жовтня в Газпромі розповіли про початок заповнення газом першої нитки газопроводу Північний потік-2. Нитку поступово заповнюють, щоб отримати оптимальний тиск в трубі для її подальшого тестування.

5 жовтня в BNetzA зажадали від компанії-оператора ПП-2 надати документи, що гарантують дотримання європейських норм після запуску трубопроводу.