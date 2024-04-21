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У сказі почав обзиватися: Медведєв незадоволений рішеннями США про допомогу Україні

Ангеліна Підвисоцька
21 квітня 2024, 00:38
Дмитро Медведєв почав обзивати українців і американців, бажаючи США "громадянської війни".
Медведєв, США
Медведєв сказився через голосування США / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Палата представників США схвалила важливі для України законопроєкти про конфіскацію російських активів і військову допомогу. Однак це розлютило російських окупантів. Так, наприклад, заступник голови Ради безпеки країни-агресора РФ Дмитро Медведєв побажав США громадянської війни.

Він назвав українців "бандою неонацистів", а американців - "штатівськими виродками". Медведєв звинувачує США в поділі українців і росіян, а також говорить про те, що нібито американці будуть відповідальні за збільшення кількості жертв на фронті.

"З урахуванням русофобського рішення, що відбулося, не можу з усією щирістю не побажати США якнайшвидше самим зануритися в нову громадянську війну. Яка, сподіваюся, кардинально відрізнятиметься від війни Півночі і Півдня в XIX столітті і вестиметься із застосуванням літаків, танків, артилерії, РСЗВ, усіх видів ракет та іншої зброї. І яка призведе нарешті до безславного розпаду мерзенної імперії зла ХХI століття - Сполучених Штатів Америки", - написав Медведєв.

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Допомога Україні від США - останні новини за темою

20 квітня Палата представників США підтримала конфіскацію активів РФ для України. Законопроєкт підтримали 360 конгресменів, "проти" висловилися 58 конгресменів.

Законопроєкт передбачає, що у президента США з'являються повноваження застосовувати процедуру конфіскації суверенних активів із подальшим переданням у спеціальні фонди - Compensation Fund, Ukraine Support Fund.

Практично одразу після цього у США проголосували за надання Україні потужного пакета допомоги. "За" проголосували 310 конгресменів, "проти" - 112. У рамках цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.

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