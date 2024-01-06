Захід не зможе забезпечити ЗСУ далекобійними ракетами: названо несподівану причину

Західні союзники не готові передати Україні далекобійні ракети в необмеженій кількості, вважає Валерій Клочок.

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Валерій Клочок прокоментував питання передачі Україні ракет Taurus / Колаж: Главред, Фото: Militaryanalizer.com, Facebook / valeriyklochok

Політичний експерт і керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок прокоментував дискусію з питання передачі ФРН Україні далекобійних ракет Taurus.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, Німеччина не готова передавати Україні далекобійні ракети Taurus.

Експерт пояснив, що в самій Німеччині, за інформацією з відкритих джерел, ракет Taurus зовсім небагато – всього їх було виготовлено близько 600 штук.

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"Справжня причина публічно досі невідома - свого часу Олаф Шольц сказав про обмеження їх технічних можливостей, щоб Україна не могла бити ними по території Росії, але мені видається, що причина полягає в обмеженій кількості таких ракет", - говорить він.

Співрозмовник вважає, що на сьогодні західні союзники не готові передати Україні далекобійні ракети в необмеженій кількості.

"Якби їх було саме стільки, і кожна з цих ракет била б на 400-500 км, то ми прекрасно розуміємо, яких втрат зазнали б росіяни. Тому виходить, що можливостей для цього технічно немає, тому що іншого пояснення неготовності Німеччини передавати ракети в Україну, крім їх обмеженої кількості, немає. Решта заяв політиків - це політиканство", - додав Клочок.

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км. Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ракетні війська ЗСУ застосували ATACMS в ніч на 17 жовтня по аеродромах у Бердянську та Луганську. В результаті ударів ВКС РФ втратили щонайменше 9 вертольотів, спецтехніку з особовим складом та ін.

Незабаром з'явилися супутникові знімки, на яких видно пошкодження на аеродромі в Бердянську. Окремо помітно пошкодження злітної смуги.

Раніше стало відомо про те, що удар ATACMS по аеродрому Бердянська "задвохсотив" топ-офіцера ВКС РФ. Додатково по російських вертольотах вночі 17 Жовтня "відпрацював" боєкомплект загарбників.

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