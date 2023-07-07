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Армія України взяла в пастку окупантів у Бахмуті і рухається на півдні - Маляр

Андрій Ганчук
7 липня 2023, 20:34 оновлено 7 липня, 20:49
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Окупаційні війська країни-агресора Росіїйської Федерації на півдні зазнали великих втрат, деякі підрозділи відмовляються воювати, сказала Ганна Маляр.
ВСУ, Маляр
ЗСУ просуваються на південному фланзі Бахмутського напрямку - Маляр / Колаж: Главред, фото: 28-ма ОМБр, УНІАН

Сили оборони України просунулися на Бахмутському напрямку і фактично взяли окупантів РФ у пастку в самому Бахмуті. Також ЗСУ просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На південному фронті загарбники зазнають великих втрат, деякі підрозділи вже відмовляються брати участь у бойових діях. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

У своєму Telegram-каналі вона опублікувала зведення про ситуацію на південному і східному фронтах, де ЗСУ ведуть бої з російськими окупаційними військами.

Східний фронт

За словами заступниці міністра оборони, окупанти РФ продовжують свій наступ на Авдіївському, Мар'їнському, Куп'янському, Лиманському та Сватівському напрямках. Намагаються прорвати оборону ЗСУ, але безуспішно.

відео дня

Йдуть важкі бої.

На Бахмутському напрямку на південному фланзі йде просування на декількох ділянках. Воно склало більше кілометра.

"У самому Бахмуті ворог фактично в пастці. Наші війська максимально ускладнили пересування ворога і унеможливили вихід. Тривають обстріли з обох сторін", - зазначила Маляр.

Південний фронт

Маляр також повідомила, що ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Скрізь йдуть важкі бойові зіткнення. Українські війська закріплюються на відвойованих позиціях.

Також вона додала, що українські війська знищують військову техніку ворога, склади та інші позиції, суттєво погіршуючи наступальні та оборонні спроможності російських окупантів.

При цьому війська РФ несуть важкі втрати.

"Через значні втрати ворога в живій силі на півдні деякі ворожі підрозділи відмовляються від участі в бойових діях. Співвідношення безповоротних втрат на півдні - 1 до 5,3. Тобто у ворога на півдні гине військовослужбовців в 5,3 рази більше, ніж у нас", - підкреслила Ганна Маляр.

Контрнаступ ЗСУ

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що сили оборони України докладають усіх зусиль для ефективного проведення контрнаступальної операції ЗСУ. Однак для подальшого просування військам потрібно більше поставок озброєнь.

Командувач Сухопутними військами України Олександр Сирський сказав, що ЗСУ на Бахмутському напрямку відвоювали частини раніше окупованих російськими загарбниками територій.

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що армія України просувається на Бахмутському напрямку. Ворог продовжує чинити потужний опір.

Інші новини:

ЗСУ Бахмут Міноборони України Ганна Маляр війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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