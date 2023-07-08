ЗСУ наступають біля Бахмута, сили РФ у критичному становищі - розвідка Британії

Сили оборони України успішно просуваються на північному і південному напрямках від Бахмута, у російських окупантів низький моральний дух, пишуть британці.

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ЗСУ просуваються на півночі та півдні на Бахмутському напрямку - розвідка Британії / Колаж: Главред, фото: 10 ОГШБр Едельвейс, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Армія України та інші підрозділи успішно наступають на Бахмутському напрямку. Війська просуваються як на півночі, так і на півдні. Окупантам Росії навряд чи вистачить резервів, щоб надалі утримувати захоплений населений пункт. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великобританії.

У зведенні британської розвідки йдеться про те, що після затишшя в червні, в останні 7 днів на Бахмутському напрямку знову йдуть інтенсивні бойові дії. ЗСУ просуваються на північ і південь від міста.

На думку фахівців, війська РФ стикаються з проблемами на цьому напрямку.

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"Російські війська, швидше за все, страждають від низького бойового духу, поєднання розрізнених підрозділів і обмеженої здатності знаходити і вражати українську артилерію", - вважають у розвідці СБ.

Також аналітики дійшли висновку, згідно з яким у Москви навряд чи вистачить резервів, щоб утримати політично значиме місто, на захоплення якого окупанти кинули великі сили.

"Однак, дуже ймовірно, (у Росії) є трохи додаткових резервів, які можна було б виділити для цього сектора", - підкреслили в розвідці Британії.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський раніше заявив, що армія України на Бахмутському напрямку відвоювала території, які раніше були захоплені окупантами Росії. Війська розтрощують ворожу техніку.

Спікер Східного угруповання ВСУ Сергій Череватий сказав, що українські війська продовжують утримувати ініціативу на Бахмутському напрямку. Сили оборони просуваються на північному і південному фланзі і чинять тиск на російських окупантів.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що армія України фактично взяла в пастку російських окупантів у Бахмуті. Війська просунулися на південному фланзі Бахмутського напрямку.

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