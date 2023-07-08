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Війська РФ чекають наступу ЗСУ на Крим, окопалися на 3 ділянках - глава Меджлісу

Андрій Ганчук
8 липня 2023, 14:41 оновлено 8 липня, 14:51
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Окупанти країни-агресора Росії готуються до довгострокової "оборони" на захопленому Кримському півострові, вважає глава Меджлісу Рефат Чубаров.
Крим, війська РФ
Окупанти Росії зібралися довго воювати у Криму - глава Меджлісу Чубаров / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, GoogleMaps

Окупаційні війська Росії в очікуванні контрнаступу ЗСУ зміцнюють коридори із захопленого Криму на материкову Україну і готують півострів до довгострокової "оборони". Вони посилюються на Арабатській стрілці, Чонгарі і від Джанкоя в бік Оркапи на Каланчак і Чаплинку. Туди ворог стягує додаткові підрозділи. Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

В ефірі Freedom він розповів про те, що російські війська зміцнюються на трьох ділянках.

"Це Арабатська стрілка. Так, з боку Джанкоя по цій дивовижній косі, яку вони зараз руйнують, транспорт може рухатися у бік Херсонської області. Це Чонгар. Нещодавно було підірвано Чонгарський міст, який вони начебто привели знову в користування. І коридор від Джанкоя в бік Оркапи - або старий Красноперекопськ - звідти на Каланчак і Чаплинку", - зазначив Чубаров.

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За його словами, на кожну з таких ділянок окупанти кидають додаткові підрозділи. Вони хочуть побудувати довгострокову "оборону".

"Росія провела значне зміцнення півострова і сподівається на ефективну довгострокову оборону. Росіяни сподіваються довго оборонятися", - підкреслив Рефат Чубаров.

Повернення Криму до України

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр раніше заявляла, що окупанти РФ будують оборонні редути у захопленому Криму. За словами Маляр, такі дії, ймовірно, вказують на їхню підготовку до відступу вглиб Кримського півострова.

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна вважатиме перемогою у війні над агресором Росією відновлення територіальної цілісності і суверенітету в рамках міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Війна не закінчиться, доки не буде повернуто Кримський півострів.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що Україна завдасть ефективних ударів по російських військах у Криму далекобійними ракетами GLSDB І Storm Shadow. Українська армія битиме по окупантах, доки вони не залишать захоплений Кримський півострів.

Інші новини:

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