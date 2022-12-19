'Замітав сліди': Путін манівцями прилетів до Мінська на переговори з Лукашенком

Літак з президентом країни агресора Володимиром Путіним прилетів в Мінськ з Санкт-Петербурга.
Борт Путіна увійшов у повітряний простір Білорусі з півночі. Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу Hajun_BY.
"Рейс Путіна Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96022 вилетів із Санкт-Петербурга о 14:25 за місцевим часом. Номер рейсу-RSD111", - уточнюється в повідомленні
У повідомленні також йдеться про те, що для конспірації о 14:30 з московського аеропорту "Внуково" було піднято інший Іл-96-300ПУ путінського авіазагону з реєстраційним номером RA-96020.
Додамо, що борт з Путіним супроводжує винищувач окупантів РФ, який був піднятий з аеродрому в Барановичах
Звернемо увагу, що в Україні оголошували масштабну тривогу через активність ворожих винищувачів у небі Білорусі.
Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував інформацію про планований візит президента Російської Федерації Володимира Путіна до Білорусі.
Він упевнений, що російський диктатор їде на зустріч з самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком для більш широкого залучення білоруської армії у війні проти України.
Раніше Марк Фейгін заявив, що глава Кремля Володимир Путін намагається змусити Білорусь взяти участь у війні з Україною. Натомість сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко не бажає цього і прагне "ухилитися" від тиску Москви. Як зазначив російський опозиціонер, самопроголошений президент Білорусі розуміє, що в разі активізації його ролі у війні з Україною, територія РБ також стане об'єктом цієї війни.
Він також вважає, що на тлі раптової смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея у білоруського диктатора Олександра Лукашенка міг виникнути страх за своє життя. За його словами, Москва вважає Лукашенка дуже хитрим. Він маневрує десятиліттями і набрид ще до війни, бо отримував гроші і постійно щось обіцяв.
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