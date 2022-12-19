'Замітав сліди': Путін манівцями прилетів до Мінська на переговори з Лукашенком

Борт з Володимиром Путіним увійшов у повітряний простір Білорусі з півночі.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко / УНІАН

Літак з президентом країни агресора Володимиром Путіним прилетів в Мінськ з Санкт-Петербурга.

Борт Путіна увійшов у повітряний простір Білорусі з півночі. Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу Hajun_BY.

"Рейс Путіна Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96022 вилетів із Санкт-Петербурга о 14:25 за місцевим часом. Номер рейсу-RSD111", - уточнюється в повідомленні

У повідомленні також йдеться про те, що для конспірації о 14:30 з московського аеропорту "Внуково" було піднято інший Іл-96-300ПУ путінського авіазагону з реєстраційним номером RA-96020.

Додамо, що борт з Путіним супроводжує винищувач окупантів РФ, який був піднятий з аеродрому в Барановичах

Звернемо увагу, що в Україні оголошували масштабну тривогу через активність ворожих винищувачів у небі Білорусі.

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував інформацію про планований візит президента Російської Федерації Володимира Путіна до Білорусі.

Він упевнений, що російський диктатор їде на зустріч з самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком для більш широкого залучення білоруської армії у війні проти України.

Раніше Марк Фейгін заявив, що глава Кремля Володимир Путін намагається змусити Білорусь взяти участь у війні з Україною. Натомість сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко не бажає цього і прагне "ухилитися" від тиску Москви. Як зазначив російський опозиціонер, самопроголошений президент Білорусі розуміє, що в разі активізації його ролі у війні з Україною, територія РБ також стане об'єктом цієї війни.

Він також вважає, що на тлі раптової смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея у білоруського диктатора Олександра Лукашенка міг виникнути страх за своє життя. За його словами, Москва вважає Лукашенка дуже хитрим. Він маневрує десятиліттями і набрид ще до війни, бо отримував гроші і постійно щось обіцяв.

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