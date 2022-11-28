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"Пишний похорон можуть влаштувати вже йому": Лукашенко боїться ліквідації росіянами - опозиціонер

28 листопада 2022, 13:20

Самопроголошений президент Білорусі Олексадр Лукашенко всерйоз побоюється, що його можуть ліквідувати російські спецслужби.

Лукашенко, Росія
Лукашенко боїться ліквідації росіянами - опозиціонер / Колаж фото УНІАН

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко дуже злякався раптової смерті керівника Міністерства закордонних справ цієї країни Володимира Макея - і тому "Бацька" швидко поміняв охорону і прислугу. Як написав на своїй сторінці в Twitter російський опозиціонер Леонід Невзлін, Лукашенко боїться, що його "приберуть" росіяни.

"Диктатор нікому не довіряє. Небезпідставно. Він вважає, що після Макея пишний похорон можуть влаштувати вже йому. Москву не влаштовує затримка зі вступом білоруської армії у війну проти України, Кремль готовий задіяти всі важелі для тиску на білоруський режим", — написав опозиціонер.

Невзлін також говорить - особисті джерела в спецслужбах йому розповіли про те, що смерть Макея була неприродньою.

"Керівник МЗС Білорусі Володимир Макей помер в результаті отруєння отрутою, розробленою в спецлабораторії ФСБ, кажуть джерела, близькі до російських спецслужб. Клінічна картина відповідає смерті від інфаркту, інсульту або серцевої недостатності", — написав він.

Загроза нового наступу Росії з Білорусі на Київ

У Міністерстві внутрішніх справ заявляли, що якщо війська країни-окупанта Росії знову підуть в атаку на Київ з території Білорусі, армія України завдасть по них удару прямо на кордоні. Росіяни зазнають великих втрат.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Москва може кинути на Київ угруповання військ, яке створюється на території Республіки Білорусь.

На думку Арестовича, ситуація може статися ближче до Нового року.

Заступник начальника Головного оперативного управління ЗСУ Олексій Громов припустив, що війська РФ можуть атакувати на заході кордони між Білоруссю та Україною. Мета - ліквідувати шляхи логістики, по яких йдуть поставки озброєнь від Заходу.

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