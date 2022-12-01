Лукашенко вибухнув параною: бореться з уявним противником і марить про погрози

Лукашенко побоюється уявного нападу і радить свої військовим "вчити уроки" / Колаж сайт президента, Міноборони Білорусі

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вигадав противника, якого побоюється і заявив, що наразі його вдається "стримувати". Однак, за словами нелегітимного глави Білорусі, не можна пропустити "ознак підготовки", мовляв, "нападу уявного противника на республіку".

Як повідомляє пропагандистське інформагентство Белта, Лукашенко розповів про те, що "передбачуваного противника" наразі вдається стримувати, щоб він "не застосував силу". Однак, мовляв, "ознак нападу" пропускати не можна.

"Поки нам вдається стримувати передбачуваного противника від застосування військової сили проти Білорусі. Однак ми повинні постійно відстежувати, бачити і не пропустити - в жодному разі не пропустити - ознак, які вкажуть на безпосередню підготовку до агресії проти нашої країни", - сказав Лукашенко.

Також він наказав білоруським військовим "робити висновки" з того, що відбувається "периметром Білорусі".

"Я завжди повторював і ще раз хочу сказати: уроки, уроки, уроки", - підкреслив Олександр Лукашенко.

Лукашенко у війні Росії проти України

Глава Білорусі Олександр Лукашенко вже вирішив, що Білорусь візьме пряму участь у війні РФ проти України, вважає засновник ініціативи білоруських силовиків проти Лукашенка Bypol Олександр Азар.

Втім, на думку Азара, навряд чи диктатор піде на такий крок найближчим часом. Він чекатиме якоїсь перемоги російських окупантів на полі бою.

Правозахисник Марк Фейгін вважає, що директор російської держави Володимир Путін намагається змусити диктатора Лукашенка безпосередньо воювати проти України. Однак Лукашенко, на думку Фейгіна, не хоче вступати у війну і не впевнений у боєздатності своїх військ.

Сам Лукашенко раніше, мовляв, "закликав" Україну до перемовин з агресором Росією без попередніх умов з боку Києва. За його словами, українська держава нібито "робить помилку" і має висувати свої вимоги, мовляв, "за столом перемовин".

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