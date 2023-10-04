"Закінчить, як Сталін": Світан розповів, як помре Путін

Російська система влади не допустить суду над Путіним, оскільки нинішній господар Кремля – серйозний свідок всіх злочинів.

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Роман Світан спрогнозував, як помре Путін / Колаж: Главред, фото: скріншот

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан вважає, що російського диктатора Володимира Путіна не чекає ні спокійна старість, ні достаток, ні суд в Гаазі. Найімовірніше, він помре від "удару табакеркою".

За словами експерта, сама російська система влади не допустить суду, оскільки нинішній господар Кремля – серйозний свідок всіх злочинів, які скоїв "колективний Путін" (від Ковальчуків до Роттенбергів і Абрамовичів).

"Вони не дозволять йому потрапити до слідчих в Гаазі, оскільки мова йде про десятки і сотні мільярдів доларів, які вони можуть втратити. Тому, найімовірніше, буде щось типу табакерки, "Новачка" або просто Путін вранці прокинеться, піде на роботу, забуде, як дихати, і помре, так теж буває з людьми, яким вже йде восьмий десяток років. Путін закінчить, як Сталін приблизно, в калюжі власної сечі через те, що у нього з якихось причин зупинилося серце", - сказав Світан під час чату на Главреді.

Дивіться відео - Чат з Романом Світаном на Главреді:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Смерть Путіна

Російський правозахисник, член правління Міжнародного товариства "Меморіал" Сергій Кривенко вважає, що російський диктатор Володимир Путін так просто не відійде від влади в країні-агресорі Росії. В першу чергу, йому просто нікуди йти, адже він не тільки сам став військовим злочинцем, а й своє оточення "замазав" в цих злочинах. Тепер, найімовірніше, треба чекати або смерті Путіна, або якихось надзвичайних ситуацій, внаслідок яких він "злетів би з трону".

У Росії формуються політичні угруповання, які будуть боротися за владу в РФ після смерті диктатора Володимира Путіна, заявив відомий телеведучий Савік Шустер.

Письменник Сергій Жирнов припустив, що в разі смерті або фізичного усунення російського диктатора буде запущений механізм ліквідації двійників Володимира Путіна.

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