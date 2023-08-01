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Путіна змете з посади тільки смерть або надзвичайна ситуація – Кривенко

Альона Вороніна
1 серпня 2023, 03:15
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Влада РФ, на жаль, показала себе стійкою. Тому розраховувати на швидке усунення диктатора РФ з посади навряд чи варто. Для цього повинне статися щось серйозне.
Владимир Путин, Сергей Кривенко
Путіна змете з посади тільки смерть або надзвичайна ситуація, вважає Кривенко/ колаж: Главред, фото: скрін

Російський диктатор Володимир Путін так просто не відійде від влади у країні-агресорці Росії. Першочергово йому просто нікуди йти, адже він не тільки сам став воєнним злочинцем, а й своє оточення "замазав" у цих злочинах.

Тепер, найімовірніше, треба чекати або смерті Путіна, або якихось надзвичайних ситуацій, внаслідок яких він "злетів би з трону". Таку думку висловив російський правозахисник, член правління Міжнародного товариства "Меморіал" Сергій Кривенко в інтерв'ю Главреду.

Він зазначив, що російська влада, на жаль, поки що показала себе досить стійкою. Крім цього, глава Кремля Путін нікуди не піде, тому що йому просто нікуди йти після усіх його злочинів. Він злочинець, і не тільки військовий, та й усе своє оточення він "замазав" у цих злочинах, каже російський правозахисник.

"Тобто в керівництві Росії стоїть велике, так би мовити, угруповання, яке якщо воно якось відійде від влади, то будь-хто інший, хто прийде, повинен буде, щоб відштовхнутися, звалити все на них. А навіщо їм йти, коли навіть приклад інших країн показує, що як тільки керівництво країни відходить, починаються перетворення, які завжди вдаряють по них – це показує досвід від Чилі до Казахстану та Іспанії", – зазначив Кривенко.

Але хоч російська влада зараз стійка, вона все одно може розвалитися. І подібні випадки уже були в історії, каже правозахисник.

"Тут, на жаль, напевно, треба очікувати або фізичної смерті диктатора, або якихось надзвичайних ситуацій. Але те, що російська влада стійка в якомусь сенсі, це факт. Але і чавун теж стійкий, але кришиться. Або міцне скло спочатку не розіб'єш, а потім раптом воно розсипається. Типовий приклад – Російська імперія була стійкою, але як тільки щось сталося нагорі, вона почала швидко переходити в інший стан", – зазначив Кривенко.

Дивіться відео інтерв'ю Сергія Кривенка Главреду:

Хто такий Сергій Кривенко

Сергій Володимирович Кривенко - російський правозахисник.

Автор низки статей і матеріалів з альтернативної цивільної служби.

З 2002 року - член правління Міжнародного історико-просвітницького, правозахисного та благодійного товариства "Меморіал" (заборонений в Росії з 2014 року, організація оголошена "іноагентом").

З 2006 року - координатор, а потім керівник громадської правозахисної ініціативи "Громадянин і армія".

З 2011 року - член Московської Гельсінської групи.

Чи можливий розкол у Росії

Раніше політичний та економічний експерт Тарас Загородній розкрив, що Росію чекає переворот та громадянська війна. Він зауважив, що спочатку в Росії може бути палацовий переворот, потім громадянська війна, а точніше бунт.

Також Тарас Загородній назвав регіони, які вийдуть зі складу РФ. На його думку, повного розвалу Росії, найімовірніше, не буде, але деякі регіони РФ все-таки можуть відокремитися.

Нагадаємо, російський правозахисник, член правління Міжнародного товариства "Меморіал" Сергій Кривенко назвав найбільші страхи Кремля. За його словами, у РФ може виникнути революційна ситуація, якщо велике невдоволення серед росіян зійдеться у часі з розколом еліт.

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