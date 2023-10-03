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Режим "чорного лебедя": експерт розкрив, хто в РФ найбільше хоче усунути Путіна

Юлія Куришко
3 жовтня 2023, 14:59 оновлено 3 жовтня, 14:59
Служби перехоплюють контроль не над Путіним, а над деякими потоками, розбираючись між собою, вважає Світан.
Режим 'чорного лебедя': експерт розкрив, хто в РФ найбільше хоче усунути Путіна
Світан розповів про владу Путіна / колаж: Главред, фото: pexels.com, скріншот: відео

На сайті Главред відбувся чат із військовим експертом, полковником запасу Романом Світаном. Експерт розповів, які сили і персоналії в Росії сьогодні найбільше зацікавлені в усуненні Путіна від влади, і чи є у них важелі, щоб домогтися цього.

Світан розповів, що у такому зацікавлені силові відомства, які перехоплюють контроль над "головою, що говорить".

"Причому перехоплюють контроль не над Путіним, а над деякими потоками, розбираючись між собою, іноді навіть без участі Путіна, в різних процесах. І ці сили постійно змінюються: то одна сила за Путіна проти іншої сили, то інша сила за Путіна проти першої сили, і цей танець триває постійно. Причому він залежить від стосунків між вежами, а їх там не дві, а з десяток. А ще в кожній вежі багато поверхів, а на кожному поверсі багато кімнат. Тому весь цей процес дуже динамічний", - заявив військовий експерт.

Світан вважає, що зараз визначити дуже складно. Однак, це точно станеться, можливо, в режимі "чорного лебедя".

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з полковником запасу Романом Світаном:

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що Світан розкрив, коли Путін може мобілізувати 700 тисяч росіян. Експерт зазначив, що існують механізми, які компенсують втрати противника, і вони вже запущені в Росії. Поки з фронту не вибуває більше 1,5-2 тисяч на добу.

Світан розповів, які дії ЗСУ можуть підірвати владу Путіна. Ситуація не зміниться, якщо ЗСУ увійдуть до Криму або якщо Кримський міст буде зруйнований. За його словами, буде те саме, що й при відході росіян із півночі України і правого берега Дніпра.

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